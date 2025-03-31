KKTC Polisi Volkan Konak'ın Ölümüyle İlgili Soruşturma Başlatıldığını Duyurdu
KKTC Polisi Volkan Konak'ın Ölümüyle İlgili Soruşturma Başlatıldığını Duyurdu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) verdiği konserde sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Volkan Konak'ın ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Cenazesi ülkeye gönderilirken bir gelişme yaşandı.
KKTC polisi Volkan Konak'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlattıklarını duyurdu.
İşte detaylar...
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Bayramın ilk günü KKTC'de verdiği konserde sahnede fenalaşan Volkan Konak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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