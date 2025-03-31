Sessiz Kalmadı: Volkan Konak İçin "Gebermiş" Diyen Müftüye Gülben Ergen'den Tepki Gecikmedi

“Sahnede gebermiş, şimdi bize soracaklar nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu: böyle bilirdik. Bizim için, bizim içen, için içen, bizim için yanar da elbet.” ifadelerini kullandı.

'Volkan Konak’a açıkça saygısızlık' şeklinde yorumlanan bu sözler kısa sürede sosyal medyada infial yarattı.

Tepkiler dinmeden müftünün geçmişte yaptığı başka bir paylaşım da yeniden gündeme geldi.