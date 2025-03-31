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Sessiz Kalmadı: Volkan Konak İçin "Gebermiş" Diyen Müftüye Gülben Ergen'den Tepki Gecikmedi

Sessiz Kalmadı: Volkan Konak İçin "Gebermiş" Diyen Müftüye Gülben Ergen'den Tepki Gecikmedi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
31.03.2025 - 21:03

Ünlü sanatçı Gülben Ergen, sahnede hayatını kaybeden Volkan Konak için “gebermiş” ifadesini kullanan Çatalca Müftüsü Ahmet MehmetAlioğlu’na sert tepki gösterdi. 

Ergen, “Bu hüzünlü bayramda sahneye çıkan tüm meslektaşlarıma kolaylık diliyorum” diyerek hem Konak’a hem de müzisyenlere sahip çıktı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği konser sırasında sahnede fenalaşarak hayatını kaybeden usta sanatçı Volkan Konak, tüm Türkiye’yi yasa boğdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği konser sırasında sahnede fenalaşarak hayatını kaybeden usta sanatçı Volkan Konak, tüm Türkiye’yi yasa boğdu.

Kalp krizi geçirdiği anlarda “Nefes” adlı şarkısını söylemekte olan Konak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Ramazan Bayramı’nın ilk gününde yaşanan bu trajik olay özellikle sanat camiasını ve sevenlerini derinden etkilerken, Çatalca Müftüsü Ahmet MehmetAlioğlu’nun sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşım büyük tepki çekti.

Müftü MehmetAlioğlu, Konak’ın vefatının ardından yaptığı paylaşımda;

Müftü MehmetAlioğlu, Konak’ın vefatının ardından yaptığı paylaşımda;

“Sahnede gebermiş, şimdi bize soracaklar nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu: böyle bilirdik. Bizim için, bizim içen, için içen, bizim için yanar da elbet.” ifadelerini kullandı. 

'Volkan Konak’a açıkça saygısızlık' şeklinde yorumlanan bu sözler kısa sürede sosyal medyada infial yarattı. 

Tepkiler dinmeden müftünün geçmişte yaptığı başka bir paylaşım da yeniden gündeme geldi.

2014 yılında yaptığı ve hâlâ X platformundaki arşivlerde bulunan skandal paylaşımında ise şu ifadeleri kullanmıştı:

2014 yılında yaptığı ve hâlâ X platformundaki arşivlerde bulunan skandal paylaşımında ise şu ifadeleri kullanmıştı:

CHP’nin karıları 3’e ayrılır. 1- Müftü karısı, 2- Madenci karısı, 3- Çalgıcı karısı binnaz. Şu an hepsi somada.” 

MehmetAlioğlu'nun sözleri de kamuoyunda yeniden büyük tepki topladı. Yaşananlara sanat dünyasından tepki gecikmedi.

Gülben Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda müftünün sözlerine sert bir yanıt verdi.

Gülben Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda müftünün sözlerine sert bir yanıt verdi.
twitter.com

Ergen, paylaşımında, “Müftünün, ölmüş bir sanatçının arkasından ‘gebermiş’ dediği bu hüzünlü bayramda, eğlenmeye gelerek hayata tutunan dinleyicilerimize ve onları eğlendirmeye çalışan tüm meslektaşlarıma kolaylık diliyorum” sözlerini kullandı.

Ünlü sanatçının paylaşımı kısa sürede gündem olurken kullanıcılardan destek gördü.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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