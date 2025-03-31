Sessiz Kalmadı: Volkan Konak İçin "Gebermiş" Diyen Müftüye Gülben Ergen'den Tepki Gecikmedi
Sessiz Kalmadı: Volkan Konak İçin "Gebermiş" Diyen Müftüye Gülben Ergen'den Tepki Gecikmedi
Ünlü sanatçı Gülben Ergen, sahnede hayatını kaybeden Volkan Konak için “gebermiş” ifadesini kullanan Çatalca Müftüsü Ahmet MehmetAlioğlu’na sert tepki gösterdi.
Ergen, “Bu hüzünlü bayramda sahneye çıkan tüm meslektaşlarıma kolaylık diliyorum” diyerek hem Konak’a hem de müzisyenlere sahip çıktı.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği konser sırasında sahnede fenalaşarak hayatını kaybeden usta sanatçı Volkan Konak, tüm Türkiye’yi yasa boğdu.
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Müftü MehmetAlioğlu, Konak’ın vefatının ardından yaptığı paylaşımda;
2014 yılında yaptığı ve hâlâ X platformundaki arşivlerde bulunan skandal paylaşımında ise şu ifadeleri kullanmıştı:
Gülben Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda müftünün sözlerine sert bir yanıt verdi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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