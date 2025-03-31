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Bir Skandal Daha: Çatalca Müftüsünün Geçmişteki Nefret Dolu Tweetleri de Ortaya Çıktı

Bir Skandal Daha: Çatalca Müftüsünün Geçmişteki Nefret Dolu Tweetleri de Ortaya Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
31.03.2025 - 20:11

KKTC'de konser verdiği sırada sahnede fenalaşarak hayatını kaybeden Volkan Konak’ın ani vefatı Türkiye’yi yasa boğarken, Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nun yaptığı 'Sahnede gebermiş' şeklindeki skandal paylaşımı büyük tepki toplamıştı.

Tepkiler dinmeden müftünün 2014 yılında yaptığı başka bir paylaşım da yeniden gündeme geldi. 

İşte detaylar...

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Türkiye, Kuzey Kıbrıs’ta sahnede hayatını kaybeden usta sanatçı Volkan Konak’ın ani vefatının şokunu yaşarken, Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama büyük tartışma yarattı.

Türkiye, Kuzey Kıbrıs’ta sahnede hayatını kaybeden usta sanatçı Volkan Konak’ın ani vefatının şokunu yaşarken, Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama büyük tartışma yarattı.

Konak’ın ölümü üzerine X hesabından paylaşım yapan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, “Sahnede gebermiş, şimdi bize soracaklar nasıl bilirdiniz? 

Cevabımız bu: böyle bilirdik. 

Bizim için, bizim içen, için içen, bizim için yanar da elbet.” ifadelerini kullandı. 

Bu ifadeler özellikle sosyal medyada büyük tepki çekerken, kamuoyunda da derin bir rahatsızlık oluşturdu.

Müftünün paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve tepki alırken, geçmişte yaptığı başka bir paylaşım da gündeme taşındı.

Müftünün paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve tepki alırken, geçmişte yaptığı başka bir paylaşım da gündeme taşındı.

2014 yılında yine X (o dönemki adıyla Twitter) üzerinden yaptığı bir başka skandal paylaşımda ise “CHP’nin karıları 3’e ayrılır. 1 müftü karısı, 2 madenci karısı, 3 çalgıcı karısı binnaz. Şu an hepsi somada.” ifadelerine yer verdiği ortaya çıktı. 

Bu sözlerin de yeniden dolaşıma girmesiyle birlikte tepkiler daha da büyüdü.

İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:
twitter.com

Ve gelen tepkiler:

Ve gelen tepkiler:
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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