Bir Skandal Daha: Çatalca Müftüsünün Geçmişteki Nefret Dolu Tweetleri de Ortaya Çıktı
Bir Skandal Daha: Çatalca Müftüsünün Geçmişteki Nefret Dolu Tweetleri de Ortaya Çıktı
KKTC'de konser verdiği sırada sahnede fenalaşarak hayatını kaybeden Volkan Konak’ın ani vefatı Türkiye’yi yasa boğarken, Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nun yaptığı 'Sahnede gebermiş' şeklindeki skandal paylaşımı büyük tepki toplamıştı.
Tepkiler dinmeden müftünün 2014 yılında yaptığı başka bir paylaşım da yeniden gündeme geldi.
İşte detaylar...
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Türkiye, Kuzey Kıbrıs’ta sahnede hayatını kaybeden usta sanatçı Volkan Konak’ın ani vefatının şokunu yaşarken, Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama büyük tartışma yarattı.
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Müftünün paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve tepki alırken, geçmişte yaptığı başka bir paylaşım da gündeme taşındı.
İşte o paylaşım:
Ve gelen tepkiler:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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