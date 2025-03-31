Bir Skandal Daha: Çatalca Müftüsünün Geçmişteki Nefret Dolu Tweetleri de Ortaya Çıktı

Konak’ın ölümü üzerine X hesabından paylaşım yapan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, “Sahnede gebermiş, şimdi bize soracaklar nasıl bilirdiniz?

Cevabımız bu: böyle bilirdik.

Bizim için, bizim içen, için içen, bizim için yanar da elbet.” ifadelerini kullandı.

Bu ifadeler özellikle sosyal medyada büyük tepki çekerken, kamuoyunda da derin bir rahatsızlık oluşturdu.