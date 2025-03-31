Volkan Konak'ın Ailesi Hakaretler Üzerine Harekete Geçti: Suç Duyurusunda Bulunacaklar!
Volkan Konak'ın Ailesi Hakaretler Üzerine Harekete Geçti: Suç Duyurusunda Bulunacaklar!
Bayram konserinde fenalaşıp hastaneye kaldırılan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Volkan Konak’ın ani ölümü Türkiye’yi yasa boğdu. Sevenleri ve sanat camiası derin bir üzüntü yaşarken, Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nun sosyal medyada yaptığı skandal paylaşım ortalığı karıştırdı.
“Sahnede gebermiş” sözleriyle büyük tepki çeken müftüye sosyal medyada adeta yağmur gibi eleştiri yağdı. Konak’ın ailesi de sessiz kalmadı ve hakaret ve kirli yorumlara karşı suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.
İşte detaylar...
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Sevilen sanatçı Volkan Konak’tan gelen acı haber Türkiye’yi yasa boğdu.
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Konak’ın ölümünün ardından sanat camiası ve hayranları yasa bürünürken, Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu skandal bir paylaşıma imza attı.
Konak ailesi de yazılı bir açıklama yaparak hakaret ve kötü yorumlar üzerine harekete geçtiklerini duyurdu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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