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Volkan Konak'ın Ailesi Hakaretler Üzerine Harekete Geçti: Suç Duyurusunda Bulunacaklar!

Volkan Konak'ın Ailesi Hakaretler Üzerine Harekete Geçti: Suç Duyurusunda Bulunacaklar!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
31.03.2025 - 22:01 Son Güncelleme: 31.03.2025 - 22:21

Bayram konserinde fenalaşıp hastaneye kaldırılan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Volkan Konak’ın ani ölümü Türkiye’yi yasa boğdu. Sevenleri ve sanat camiası derin bir üzüntü yaşarken, Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nun sosyal medyada yaptığı skandal paylaşım ortalığı karıştırdı.

“Sahnede gebermiş” sözleriyle büyük tepki çeken müftüye sosyal medyada adeta yağmur gibi eleştiri yağdı. Konak’ın ailesi de sessiz kalmadı ve hakaret ve kirli yorumlara karşı suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

İşte detaylar...

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Sevilen sanatçı Volkan Konak’tan gelen acı haber Türkiye’yi yasa boğdu.

Sevilen sanatçı Volkan Konak’tan gelen acı haber Türkiye’yi yasa boğdu.

Bayram kutlamaları kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) sahneye çıkan Konak, konser sırasında aniden fenalaştı. Sahnedeyken bir anda yere yığılan sanatçıya ilk müdahale konser alanında yapıldı. 

Kalp masajı uygulanan Volkan Konak, hemen ambulansla Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, yaptığı resmi açıklamada “Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17'de Mağusa Devlet Hastanesi'ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42'de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir..” ifadelerini kullandı. Gazi Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimi de basına yaptığı açıklamada, '30 Mart 2025 saat 23:23 sularında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine sağlık ekipleri hızla konserin gerçekleştiği otele yönlendirildi. O esnada konser alanında bulunan hekimler ve 112 ekibi tarafından yaklaşık 40 dakika boyunca CPR (Temel Yaşam Desteği) uygulandı. Ardından sanatçı entübe edilerek saat 00:10'da hastaneye sevk edildi. Hastane kayıtlarına göre Volkan Konak, 00:17'de 'ex duhul' (hayatını kaybetmiş) olarak giriş yaptı ve vakit kaybetmeden CPR odasına alındı. Anestezi uzmanı, acil servis hekimleri, iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından 25 dakika süreyle ileri yaşam desteği uygulansa da sanatçıdan yanıt alınamadı. Tüm müdahalelere rağmen Volkan Konak, 00:42'de hayatını kaybetti ve resmen ex kabul edildi' ifadelerine yer verdi.

Konak’ın ölümünün ardından sanat camiası ve hayranları yasa bürünürken, Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu skandal bir paylaşıma imza attı.

Konak’ın ölümünün ardından sanat camiası ve hayranları yasa bürünürken, Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu skandal bir paylaşıma imza attı.

Mehmetalioğlu paylaşımında “Sahnede gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet.” ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım sosyal medyada infiale neden oldu. Binlerce kişi müftünün sözlerine tepki gösterirken, kamuoyunda büyük bir öfke oluştu. Ünlü sanatçı Gülben Ergen de tepkisini dile getirdi.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Konak ailesi de yazılı bir açıklama yaparak hakaret ve kötü yorumlar üzerine harekete geçtiklerini duyurdu.

Konak ailesi de yazılı bir açıklama yaparak hakaret ve kötü yorumlar üzerine harekete geçtiklerini duyurdu.

Açıklamada, “Volkan Konak’ın vefatının ardından sosyal medya üzerinden yapılan kirli yorum, hakaret ve spekülatif haberlere karşı tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla, avukatlarımız tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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