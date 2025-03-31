Volkan Konak'ın Ailesi Hakaretler Üzerine Harekete Geçti: Suç Duyurusunda Bulunacaklar!

Bayram konserinde fenalaşıp hastaneye kaldırılan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Volkan Konak’ın ani ölümü Türkiye’yi yasa boğdu. Sevenleri ve sanat camiası derin bir üzüntü yaşarken, Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nun sosyal medyada yaptığı skandal paylaşım ortalığı karıştırdı.

“Sahnede gebermiş” sözleriyle büyük tepki çeken müftüye sosyal medyada adeta yağmur gibi eleştiri yağdı. Konak’ın ailesi de sessiz kalmadı ve hakaret ve kirli yorumlara karşı suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

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