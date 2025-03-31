Volkan Konak İçin 'Gebermiş' Diyen Müftünün Eski "+18 Kaset" Paylaşımı Gündeme Geldi
Volkan Konak İçin 'Gebermiş' Diyen Müftünün Eski "+18 Kaset" Paylaşımı Gündeme Geldi
Usta sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği konser sırasında sahnede fenalaşarak hayatını kaybetti. Ünlü ismin vefatı sevenlerini derin bir üzüntüye boğarken Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu ise 'gebermiş' ifadesini kullandı.
Müftünün eski sosyal medya paylaşımları da yeniden gündem oldu. Mehmetalioğlu, '+18 Kaset' paylaşımı yapmıştı.
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Volkan Konak'ın vefatı, herkesi derinden sarstı.
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Müftü'nün bu paylaşımı, büyük bir saygısızlık olarak yorumlandı.
Müftü, 2014 yılında ise "CHP'nin karıları üçe ayrılır" demişti.
Mehmetalioğlu'nun başka bir paylaşımı da gün yüzüne çıktı;
Bir sosyal medya hesabı, aynı paylaşımın birçok kez yapıldığını bu videoyla gösterdi.
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Müftünün herkese açık olan X hesabını kapattığı görüldü.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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