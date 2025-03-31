onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Volkan Konak İçin 'Gebermiş' Diyen Müftünün Eski "+18 Kaset" Paylaşımı Gündeme Geldi

Volkan Konak İçin 'Gebermiş' Diyen Müftünün Eski "+18 Kaset" Paylaşımı Gündeme Geldi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
01.04.2025 - 00:21

Usta sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği konser sırasında sahnede fenalaşarak hayatını kaybetti. Ünlü ismin vefatı sevenlerini derin bir üzüntüye boğarken Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu ise 'gebermiş' ifadesini kullandı.

Müftünün eski sosyal medya paylaşımları da yeniden gündem oldu. Mehmetalioğlu, '+18 Kaset' paylaşımı yapmıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Volkan Konak'ın vefatı, herkesi derinden sarstı.

Volkan Konak'ın vefatı, herkesi derinden sarstı.

Usta sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği konser sırasında sahnede fenalaştı. Konak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Usta ismin vefatı ise sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu. Konak'ın vefatının ardından milyonlarca kişi başsağlığı paylaşımında bulundu.

Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nun X hesabı üzerinden yaptığı 'gebermiş' paylaşımı ise tepkilere neden oldu.

Müftü'nün bu paylaşımı, büyük bir saygısızlık olarak yorumlandı.

Müftü'nün bu paylaşımı, büyük bir saygısızlık olarak yorumlandı.

Söz konusu paylaşımda, “Sahnede gebermiş, şimdi bize soracaklar nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu: böyle bilirdik. Bizim için, bizim içen, için içen, bizim için yanar da elbet.” ifadelerine yer verilmişti.

Mehmetalioğlu'nun bu paylaşımının ardından, X hesabından yaptığı daha eski paylaşımlar da gündeme gelmeye başladı. 2014 yılında da skandal paylaşımlara imza atan müftüye tepkiler yükseldi.

Müftü, 2014 yılında ise "CHP'nin karıları üçe ayrılır" demişti.

Müftü, 2014 yılında ise "CHP'nin karıları üçe ayrılır" demişti.

CHP’nin karıları 3’e ayrılır. 1- Müftü karısı, 2- Madenci karısı, 3- Çalgıcı karısı binnaz. Şu an hepsi somada.”

Mehmetalioğlu'nun başka bir paylaşımı da gün yüzüne çıktı;

Mehmetalioğlu'nun başka bir paylaşımı da gün yüzüne çıktı;

Bir sosyal medya hesabı, aynı paylaşımın birçok kez yapıldığını bu videoyla gösterdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Müftünün herkese açık olan X hesabını kapattığı görüldü.

Müftünün herkese açık olan X hesabını kapattığı görüldü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
5
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın