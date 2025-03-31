Volkan Konak İçin 'Gebermiş' Diyen Müftünün Eski "+18 Kaset" Paylaşımı Gündeme Geldi

Söz konusu paylaşımda, “Sahnede gebermiş, şimdi bize soracaklar nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu: böyle bilirdik. Bizim için, bizim içen, için içen, bizim için yanar da elbet.” ifadelerine yer verilmişti.

Mehmetalioğlu'nun bu paylaşımının ardından, X hesabından yaptığı daha eski paylaşımlar da gündeme gelmeye başladı. 2014 yılında da skandal paylaşımlara imza atan müftüye tepkiler yükseldi.