Boykot Başlamıştı: Muse Grubunu Türkiye'ye Getirecek Olan Organizatörün Etkinlikleri İptal Oldu

'Zorunlu Açıklama

Ülkemizde son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde “boykot” protestolarını istenmeyen ve toplumun birçoğunun tasvip etmeyeceği düzeye ulaştıran kötü niyetli bir kaç provokatörü eleştirmek amacıyla dün bir sosyal medya paylaşımı gerçekleştirdim.

Yapmış olduğum bu paylaşım, son derece iyi niyetli amacından saptırılarak, bir algı operasyonuyla en basit anayasal hak olan protestoyu eleştirdiğim şeklinde yansıtılmıştır.

Ortaya çıkan bu durumdan ve yanlış anlaşılmadan ötürü derin bir üzüntü içindeyim.

Yaşanan sürecin bu gerçeklikle değerlendirilmesini rica eder, herkese ailesi ve sevdikleriyle huzurlu ve sağlıklı bir bayram dilerim.'