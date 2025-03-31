Boykot Başlamıştı: Muse Grubunu Türkiye'ye Getirecek Olan Organizatörün Etkinlikleri İptal Oldu
Boykot Başlamıştı: Muse Grubunu Türkiye'ye Getirecek Olan Organizatörün Etkinlikleri İptal Oldu
Dünyaca ünlü müzik grubu Muse'un Türkiye'de 11 Haziran tarihinde konser vereceği duyurulmuştu. Fakat konserin organizatörü DBL Entertainment için sosyal medyada boykot çağrısı başladı. Muse konserine gitmek istediğini söyleyen birçok kişi, organizatörün boykot listesinde olduğunu gördükten sonra vazgeçtiğini söyledi. Boykot çağrısına ünlü isimlerden de destek geldi.
Boykot paylaşımlarının ardından söz konusu organizatörün diğer etkinliklerinin iptal edildiği görüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyaca ünlü Muse grubu, 11 Haziran'da Türkiye'ye geleceğini duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Organizasyon şirketinin sahibi Abdulkadir Özkan'ın sosyal medya paylaşımları, boykot için gerekçe gösterildi.
"Derin bir üzüntü içindeyim"
DBL Entartainment sahibi Abdulkadir Özkan'ın yıllar içindeki değişimi ise gündem oldu.
Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu,
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü şarkıcı Kalben de Muse grubuna çağrıda bulunan isimlerden oldu.
Boykot edilen DBL Entertainment organizasyonuyla gerçekleşecek olan Trevor Noah stand-up'ının ise iptal olduğu görüldü.
Öte yandan aynı organizatör ile Türkiye'ye gelecek olan Ane Brun da sosyal medya hesabına yapılan bir yoruma yanıt verdi.
Boykot listesine alınan organizatörün aynı zamanda Robbie Williams'ı da Türkiye'ye getireceği görüldü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın