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Boykot Başlamıştı: Muse Grubunu Türkiye'ye Getirecek Olan Organizatörün Etkinlikleri İptal Oldu

Boykot Başlamıştı: Muse Grubunu Türkiye'ye Getirecek Olan Organizatörün Etkinlikleri İptal Oldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
31.03.2025 - 21:46 Son Güncelleme: 31.03.2025 - 21:52

Dünyaca ünlü müzik grubu Muse'un Türkiye'de 11 Haziran tarihinde konser vereceği duyurulmuştu. Fakat konserin organizatörü DBL Entertainment için sosyal medyada boykot çağrısı başladı. Muse konserine gitmek istediğini söyleyen birçok kişi, organizatörün boykot listesinde olduğunu gördükten sonra vazgeçtiğini söyledi. Boykot çağrısına ünlü isimlerden de destek geldi.

Boykot paylaşımlarının ardından söz konusu organizatörün diğer etkinliklerinin iptal edildiği görüldü.

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Dünyaca ünlü Muse grubu, 11 Haziran'da Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Dünyaca ünlü Muse grubu, 11 Haziran'da Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

İngiliz rock müzik grubu Muse'un Haziran'da Festival Park Yenikapı'da konser vereceği açıklandı. Fakat bu konserin organizatörü olan DBL Entertainment için sosyal medyada boykot çağrısı başladı. Boykot çağrısına yönelik birçok paylaşım yapıldı. Muse grubunun sosyal medya hesaplarına birçok kişi tarafından mesajlar gönderildi.

Organizasyon şirketinin sahibi Abdulkadir Özkan'ın sosyal medya paylaşımları, boykot için gerekçe gösterildi.

Organizasyon şirketinin sahibi Abdulkadir Özkan'ın sosyal medya paylaşımları, boykot için gerekçe gösterildi.

Özkan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısı için 'vatan haini' yorumunda bulundu. Söz konusu paylaşımlara sosyal medyadan tepki yağınca Özkan, X hesabını kapattı. Fakat X platformunda vatandaşlardan gelen tepkiler eksik olmadı.

Abdulkadir Özkan, bir süre sonra X hesabını açarak 'Zorunlu Açıklama' başlığıyla bir paylaşımda bulundu.

"Derin bir üzüntü içindeyim"

"Derin bir üzüntü içindeyim"
twitter.com

'Zorunlu Açıklama

Ülkemizde son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde “boykot” protestolarını istenmeyen ve toplumun birçoğunun tasvip etmeyeceği düzeye ulaştıran kötü niyetli bir kaç provokatörü eleştirmek amacıyla dün bir sosyal medya paylaşımı gerçekleştirdim.

Yapmış olduğum bu paylaşım, son derece iyi niyetli amacından saptırılarak, bir algı operasyonuyla en basit anayasal hak olan protestoyu eleştirdiğim şeklinde yansıtılmıştır.

Ortaya çıkan bu durumdan ve yanlış anlaşılmadan ötürü derin bir üzüntü içindeyim.

Yaşanan sürecin bu gerçeklikle değerlendirilmesini rica eder, herkese ailesi ve sevdikleriyle huzurlu ve sağlıklı bir bayram dilerim.'

DBL Entartainment sahibi Abdulkadir Özkan'ın yıllar içindeki değişimi ise gündem oldu.

DBL Entartainment sahibi Abdulkadir Özkan'ın yıllar içindeki değişimi ise gündem oldu.

Abdulkadir Özkan'ın söz konusu organizasyon şirketini kurmadan önce Diyanet İşleri Başkanının basın müşavirliğini yaptığı ortaya çıktı. Özkan, gazeteci olarak meslek hayatına başlamış ve daha sonra köşe yazıları kaleme almıştı. Özkan'ın yıllar içerisindeki değişimi ise yaşanan 'boykot' olaylarının ardından gündem oldu.

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu,

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu,
twitter.com
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Ünlü şarkıcı Kalben de Muse grubuna çağrıda bulunan isimlerden oldu.

Ünlü şarkıcı Kalben de Muse grubuna çağrıda bulunan isimlerden oldu.
twitter.com

'Merhaba @Muse

20 yıldan fazla bir süredir müziğinizi dinliyorum ve müziğime, hayatıma birçok yönden ilham verdiniz.

Ben ve kariyerim boyunca birlikte çalıştığım tüm dostlarım, maalesef İstanbul'daki konserinize asla katılmayacağız, çünkü organizatör demokrasi yanlısı hareketin boykot listesinde yer alıyor.

Lütfen haberlere göz atın ve destek ve dayanışma yönünde bir adım atın.'

Boykot edilen DBL Entertainment organizasyonuyla gerçekleşecek olan Trevor Noah stand-up'ının ise iptal olduğu görüldü.

Boykot edilen DBL Entertainment organizasyonuyla gerçekleşecek olan Trevor Noah stand-up'ının ise iptal olduğu görüldü.

Trevor Noah, ilk kez İstanbul'da sahne alacaktı. 23 Nisan'da sahne alacak ünlü komedyenin stand-up'ı iptal edildi.

Öte yandan aynı organizatör ile Türkiye'ye gelecek olan Ane Brun da sosyal medya hesabına yapılan bir yoruma yanıt verdi.

Öte yandan aynı organizatör ile Türkiye'ye gelecek olan Ane Brun da sosyal medya hesabına yapılan bir yoruma yanıt verdi.

Kullanıcının yorumu: 'İstanbul konserinizin organizatörü DBL Entertainment, bağlantıları nedeniyle boykot listesinde yer almaktadır ve sahibi demokrasi yanlısı protestoculara hakaret etmiştir. Bu nedenle konsere katılmayacağız ve sizi yanımızda olmaya çağırıyoruz.'

Ane Brun'un cevabı: 'Bunun farkında değildim. Aksiyon alıyorum. Teşekkür ederim.'

Boykot listesine alınan organizatörün aynı zamanda Robbie Williams'ı da Türkiye'ye getireceği görüldü.

Boykot listesine alınan organizatörün aynı zamanda Robbie Williams'ı da Türkiye'ye getireceği görüldü.

Muse grubunun ve Robbie Williams'ın konser biletleri ise henüz satışta.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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