DBL Entertainment Kimin? DBL Entertainment Neden Boykot Ediliyor?
DBL Entertainment Kimin? DBL Entertainment Neden Boykot Ediliyor?
Dünyaca ünlü İngiliz rock müzik grubu Muse, 11 Haziran'da Türkiye'de konser vermeye hazırlanıyor. Fakat sosyal medyada Muse grubunu Türkiye'ye getirecek olan organizatör DBL Entertainment'e yönelik boykot çağrısı başladı. Muse grubunun konserine gitmek isteyenler, grubun sosyal medya hesaplarına yorum yapmaya başladı. DBL Entertainment'e yönelik başlatılan boykota ünlü isimler de paylaşım yaparak destek verdi.
Peki DBL Entertainment sahibi kim?
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DBL Entertainment Sahibi Kimdir?
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DBL Entertainment Neden Boykot Ediliyor?
Muse Konseri İptal mi?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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