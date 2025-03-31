DBL Entertainment Kimin? DBL Entertainment Neden Boykot Ediliyor?

Dolmabahçe A.Ş. bünyesindeki DBL Entertainment, 11 Haziran'da Muse grubunu Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyordu. Fakat, DBL Entertainment'ın sahibi Abdulkadir Özkan'a İmamoğlu protestolarına ve CHP'nin boykot kampanyasına ilişkin paylaşımları nedeniyle boykot çağrısı yapıldı.

Özkan, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısı için X hesabından 'vatan haini' ifadelerini kullandı ve Ekrem İmamoğlu'nun babası için de 'Hz. Hamza’nın ciğerini çiğ çiğ yiyen Ebu Süfya’nın karısı Hint geldi aklıma! Cahiliyye döneminin klasik alışkanlığıdır “ciğer yemek” Ne kadar modern ve demokrat olmaya çalışsan da bazen zihin kendini ele veriyor…' dedi.

Abdulkadir Özkan, bu paylaşımlarına tepkilerin artmasının ardından X hesabını kapattı. Bir süre sonra hesabını açan Özkan, 'zorunlu açıklama' diyerek yaptığı paylaşımın amacından saptırıldığını iddia etti.