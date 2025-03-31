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Yaşam
DBL Entertainment Kimin? DBL Entertainment Neden Boykot Ediliyor?

DBL Entertainment Kimin? DBL Entertainment Neden Boykot Ediliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
31.03.2025 - 22:37

Dünyaca ünlü İngiliz rock müzik grubu Muse, 11 Haziran'da Türkiye'de konser vermeye hazırlanıyor. Fakat sosyal medyada Muse grubunu Türkiye'ye getirecek olan organizatör DBL Entertainment'e yönelik boykot çağrısı başladı. Muse grubunun konserine gitmek isteyenler, grubun sosyal medya hesaplarına yorum yapmaya başladı. DBL Entertainment'e yönelik başlatılan boykota ünlü isimler de paylaşım yaparak destek verdi.

Peki DBL Entertainment sahibi kim?

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DBL Entertainment Sahibi Kimdir?

DBL Entertainment Sahibi Kimdir?

DBL Entertainment'in sahibi Abdulkadir Özkan'dır. Abdulkadir Özkan, İstanbul'da dünyaya gelmiş ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olmuştur. İlk olarak gazetecilik yapmaya başlamış, ardından köşe yazılarına devam etmiştir. 

Abdulkadir Özkan, Diyanet İşleri Başkanının ve Milli Eğitim Bakanının basın müşavirliğini yapmıştır. Daha sonra Akşam ve Star gibi markaları barındıran Türk Medya dijital koordinatörlüğüne geçmiştir.

Özkan, daha sonra sektör değiştirme kararı almış ve dünyaca ünlü sanatçıları İstanbul’a getiren organizasyon firmasının sahibi olarak tanınmıştır.

DBL Entertainment, bugüne kadar yerli ve yabancı ünlülerle etkinlikler düzenlemiştir.

DBL Entertainment Neden Boykot Ediliyor?

DBL Entertainment Neden Boykot Ediliyor?

Dolmabahçe A.Ş. bünyesindeki DBL Entertainment, 11 Haziran'da Muse grubunu Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyordu. Fakat, DBL Entertainment'ın sahibi Abdulkadir Özkan'a İmamoğlu protestolarına ve CHP'nin boykot kampanyasına ilişkin paylaşımları nedeniyle boykot çağrısı yapıldı.

Özkan, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısı için X hesabından 'vatan haini' ifadelerini kullandı ve Ekrem İmamoğlu'nun babası için de 'Hz. Hamza’nın ciğerini çiğ çiğ yiyen Ebu Süfya’nın karısı Hint geldi aklıma! Cahiliyye döneminin klasik alışkanlığıdır “ciğer yemek” Ne kadar modern ve demokrat olmaya çalışsan da bazen zihin kendini ele veriyor…' dedi.

Abdulkadir Özkan, bu paylaşımlarına tepkilerin artmasının ardından X hesabını kapattı. Bir süre sonra hesabını açan Özkan, 'zorunlu açıklama' diyerek yaptığı paylaşımın amacından saptırıldığını iddia etti.

Muse Konseri İptal mi?

Muse Konseri İptal mi?

DBL Entertainment'ın gerçekleştireceği bazı etkinlikler iptal edildi. Ünlü komedyen Trevor Noah'ın stand-up'ı iptal edildi. Ayrıca Ane Brun, sosyal medya kullanıcılarının boykot çağrısına yanıt verdi. Kullanıcılar, Muse grubunun sosyal medya hesaplarına ise binlerce yorum yaptı.

Muse grubunun konseri ise henüz iptal edilmedi. 11 Haziran'da gerçekleşmesi planlanan konserin biletleri, halen satışta.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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