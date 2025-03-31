Ekrem İmamoğlu'ndan Boykot Sürecine Dair İlk Açıklama Geldi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla Saraçhane'de CHP lideri Özgür Özel, halka seslendi. Saraçhane'de 6. kez düzenlenen mitingde ilk kez markaları tek tek sayan Özgür Özel, toplamda 12 markaya yer vermişti. Daha sonra yaptığı Saraçhane konuşmasında ise bu sayı 20'ye çıktı.

Son olarak Maltepe'de düzenlenen mitingde halka seslenen Özel, bazı medya gruplarını da boykot listesine eklediğini açıkladı. Mitingin ana akım televizyon kanallarında yayınlanmadığını gören Özel, birkaç markayı daha boykot listesine ekledi ve bazıları için şartları olduğunu duyurdu.