Ekrem İmamoğlu'ndan Boykot Sürecine Dair İlk Açıklama Geldi
Ekrem İmamoğlu'ndan Boykot Sürecine Dair İlk Açıklama Geldi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, vatandaşları boykota çağırdı. Vatandaşlara seslenen Özel, ilk olarak 12 markayı tek tek açıklamış, daha sonra bu markaların 20'ye çıktığını duyurmuştu. CHP, boykot markaların görülebileceği bir siteyi de hizmete geçirmişti.
Son günlerin gündemi boykota dair tutuklu Ekrem İmamoğlu'ndan ise ilk açıklama geldi.
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Özgür Özel, Saraçhane'de boykot çağrısında bulunmuştu.
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Ekrem İmamoğlu'ndan ise boykot sürecine dair ilk kez bir paylaşım geldi;
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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