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Ekrem İmamoğlu'ndan Boykot Sürecine Dair İlk Açıklama Geldi

Ekrem İmamoğlu'ndan Boykot Sürecine Dair İlk Açıklama Geldi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
31.03.2025 - 20:21

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, vatandaşları boykota çağırdı. Vatandaşlara seslenen Özel, ilk olarak 12 markayı tek tek açıklamış, daha sonra bu markaların 20'ye çıktığını duyurmuştu. CHP, boykot markaların görülebileceği bir siteyi de hizmete geçirmişti.

Son günlerin gündemi boykota dair tutuklu Ekrem İmamoğlu'ndan ise ilk açıklama geldi.

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Özgür Özel, Saraçhane'de boykot çağrısında bulunmuştu.

Özgür Özel, Saraçhane'de boykot çağrısında bulunmuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla Saraçhane'de CHP lideri Özgür Özel, halka seslendi. Saraçhane'de 6. kez düzenlenen mitingde ilk kez markaları tek tek sayan Özgür Özel, toplamda 12 markaya yer vermişti. Daha sonra yaptığı Saraçhane konuşmasında ise bu sayı 20'ye çıktı.

Son olarak Maltepe'de düzenlenen mitingde halka seslenen Özel, bazı medya gruplarını da boykot listesine eklediğini açıkladı. Mitingin ana akım televizyon kanallarında yayınlanmadığını gören Özel, birkaç markayı daha boykot listesine ekledi ve bazıları için şartları olduğunu duyurdu.

Ekrem İmamoğlu'ndan ise boykot sürecine dair ilk kez bir paylaşım geldi;

Ekrem İmamoğlu'ndan ise boykot sürecine dair ilk kez bir paylaşım geldi;
twitter.com

'Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in “BOYKOT” çağrısını destekliyorum. Milyonlarca vatandaşımızı disiplinle, özveriyle BOYKOT sürecine dahil olmaya davet ediyorum.

Bu BOYKOT, medya ve iş dünyamızı yok etmeye, onlara zarar vermeye yönelik değildir. Bilakis onları prangalarından kurtarıp özgürleştirmeye dönüktür.

Uzun yıllardır, baskıcı ve antidemokratik iktidarın bir avuç ihtiras sahibine teslim oldular. Keyfi dayatmalara, topluma umutsuzluk ve korku salmaya teşne oldular. Kimileri isteyerek bunu yaptı, kimileri korkuyla. Artık zaman değişti. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç beklemeyeceğiz.

Medya ve iş dünyası için seçim yapma vakti gelmiştir; ya 1 kişinin güdümünde yola devam edecek ve BOYKOTUN sert etkilerini görecekler ya da bizler gibi milletin yanında hizalanacaklar.

Tüm vatandaşlarımızdan güçlü bir tepki bekliyor, milletimizin sağduyusu ve dirayetine güveniyorum.'

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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