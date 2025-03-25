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Özgür Özel Boykot Listesini Güncelledi: 12 Markalık Liste, 20'ye Çıktı!

Özgür Özel Boykot Listesini Güncelledi: 12 Markalık Liste, 20'ye Çıktı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.03.2025 - 22:31

Özgür Özel, 12 markalık boykot listesini 20'ye çıkardıklarını açıkladı. Yeni markaları açıklayan Özel, tekrar çağrıda bulundu. Dün açıkladığı boykotyap.com sitesi açıldı. 

Özgür Özel yeni boykot listesini açıkladı.

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Özgür Özel, CHP'nin Saraçhane'de düzenlediği dünkü mitingde boykot çağrısında bulundu.

Özgür Özel, CHP'nin Saraçhane'de düzenlediği dünkü mitingde boykot çağrısında bulundu.

Özel, dün Saraçhane'de 6. kez düzenlenen mitingde şu sözleri dile getirdi:

'Boykota kahve içerek başlayalım. Hangi kahveyi içerseniz için EspressoLab’ten içmeyin... Bunlar sizden para kazanıp, size sövüyor. Bundan sonra EspressoLab'e uğramayacağız. Şimdi birincisi, herkes sabah kahvesini içiyor ama Espressolab'ın önünden bile geçmiyor. İkincisi, biliyorsunuz, kitap almak icap ettiğinde, insanın ayağı bazen, güzel de var yapıları, dükkanları, D&R’a gidiyor. Aman ha, D&R’a uğramıyorsunuz. İdefix diye bir şey artık yok. Demirören AVM var. Karşı kaldırımından geçin. Kilim Mobilya diye bir şey varmış. Bu parayı sizden kazanıyormuş. Bundan sonra kilime kim basıyorsa o sahip çıksın onlara. Evinize sokmayın. Gençler Ülker diyor. Bu da gençlerin talebidir. Benzin alınacaksa dünya kadar var ama Türk Petrolleri diye bir şey yok. TGRT'nin İhlas Ev Aletleri'yle artık ısınmayın. Milli Piyango'dan, Misli.com'dan, iddaa.com’dan uzak durun. ETS'den sakın ha! ETS'yi yerin dibine gömene kadar bize huzur yok.

Özel, ayrıca boykot yapılan markaların 'boykotyap.com' sitesinden takip edilebileceğini dile getirdi. Site, bugün açıldı.

Özel, bu akşamki mitingde çağrısını tekrarlayarak listenin 12'den 20'ye çıktığını açıkladı.

Özel, bu akşamki mitingde çağrısını tekrarlayarak listenin 12'den 20'ye çıktığını açıkladı.

Özel bu akşam yaptığı konuşmada, 'TRT'nin düğmesini kapatıyoruz. Kanal D, CNN Türk işi gücü bırakmış bu gençlere, Ekrem Abilerine, İstanbul'un iradesine kafa tutup ne gazetecilik yapıyor, ne televizyonculuk. Kanal D ve CNN Türk bizden uzak olsun!' dedi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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