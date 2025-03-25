Özgür Özel Boykot Listesini Güncelledi: 12 Markalık Liste, 20'ye Çıktı!

Özel, dün Saraçhane'de 6. kez düzenlenen mitingde şu sözleri dile getirdi:

'Boykota kahve içerek başlayalım. Hangi kahveyi içerseniz için EspressoLab’ten içmeyin... Bunlar sizden para kazanıp, size sövüyor. Bundan sonra EspressoLab'e uğramayacağız. Şimdi birincisi, herkes sabah kahvesini içiyor ama Espressolab'ın önünden bile geçmiyor. İkincisi, biliyorsunuz, kitap almak icap ettiğinde, insanın ayağı bazen, güzel de var yapıları, dükkanları, D&R’a gidiyor. Aman ha, D&R’a uğramıyorsunuz. İdefix diye bir şey artık yok. Demirören AVM var. Karşı kaldırımından geçin. Kilim Mobilya diye bir şey varmış. Bu parayı sizden kazanıyormuş. Bundan sonra kilime kim basıyorsa o sahip çıksın onlara. Evinize sokmayın. Gençler Ülker diyor. Bu da gençlerin talebidir. Benzin alınacaksa dünya kadar var ama Türk Petrolleri diye bir şey yok. TGRT'nin İhlas Ev Aletleri'yle artık ısınmayın. Milli Piyango'dan, Misli.com'dan, iddaa.com’dan uzak durun. ETS'den sakın ha! ETS'yi yerin dibine gömene kadar bize huzur yok.

Özel, ayrıca boykot yapılan markaların 'boykotyap.com' sitesinden takip edilebileceğini dile getirdi. Site, bugün açıldı.