Özgür Özel Boykot Listesini Güncelledi: 12 Markalık Liste, 20'ye Çıktı!
Özgür Özel Boykot Listesini Güncelledi: 12 Markalık Liste, 20'ye Çıktı!
Özgür Özel, 12 markalık boykot listesini 20'ye çıkardıklarını açıkladı. Yeni markaları açıklayan Özel, tekrar çağrıda bulundu. Dün açıkladığı boykotyap.com sitesi açıldı.
Özgür Özel yeni boykot listesini açıkladı.
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Özgür Özel, CHP'nin Saraçhane'de düzenlediği dünkü mitingde boykot çağrısında bulundu.
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Özel, bu akşamki mitingde çağrısını tekrarlayarak listenin 12'den 20'ye çıktığını açıkladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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