Öğrenci, Gazeteci... Ekrem İmamoğlu İçin Yapılan Protestolarda Tutuklanan İsimler
Öğrenci, Gazeteci... Ekrem İmamoğlu İçin Yapılan Protestolarda Tutuklanan İsimler
19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından 23 Mart'ta tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında verilen karar büyük bir yankı uyandırdı. Günlerdir hem Türkiye'de hem dünyanın çeşitli yerlerinde karara yönelik protestolar sürerken hemen her gün yeni gözaltılar olduğu duyuruluyor. Dünkü protestolar ve mitingin ardından bugün, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1418 kişinin gözaltına alındığını belirtti.
Gözaltıların ardından tutuklanan gazeteciler ve bazı öğrencilerin kim oldukları belli oldu.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından protestolar sürüyor.
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Saraçhane'deki protestoları takip eden 7 gazeteci tutuklandı.
Tutuklanan gazetecilerin isimleri şu şekilde:
Gözaltına aldıkları duyurulan öğrencilerden bazıları tutuklandı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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