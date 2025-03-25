onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Öğrenci, Gazeteci... Ekrem İmamoğlu İçin Yapılan Protestolarda Tutuklanan İsimler

Öğrenci, Gazeteci... Ekrem İmamoğlu İçin Yapılan Protestolarda Tutuklanan İsimler

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.03.2025 - 21:08

19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından 23 Mart'ta tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında verilen karar büyük bir yankı uyandırdı. Günlerdir hem Türkiye'de hem dünyanın çeşitli yerlerinde karara yönelik protestolar sürerken hemen her gün yeni gözaltılar olduğu duyuruluyor. Dünkü protestolar ve mitingin ardından bugün, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1418 kişinin gözaltına alındığını belirtti. 

Gözaltıların ardından tutuklanan gazeteciler ve bazı öğrencilerin kim oldukları belli oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından protestolar sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından protestolar sürüyor.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar, tutuklama kararının ardından daha da yoğunlaştı. Hem yurt içinde hem yurt dışında protestolar sürerken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan 19 Mart 2025'ten bu yana 1418 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 208 kişiden 172'sinin tutuklandığı öğrenildi.

Saraçhane'deki protestoları takip eden 7 gazeteci tutuklandı.

Saraçhane'deki protestoları takip eden 7 gazeteci tutuklandı.

Sabah saatlerinde Saraçhane'deki protestoları ve mitingi takip eden 7 gazetecinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşılmıştı. İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen gazeteciler önce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiler. Hakim karşısına çıkan 7 gazeteci 5. ve 6. Sulh Ceza Hakimliğince '2911 No'lu yasaya muhalefet' suçundan tutuklandı.

Tutuklanan gazetecilerin isimleri şu şekilde:

Tutuklanan gazetecilerin isimleri şu şekilde:

Bülent Kılıç – Foto muhabiri

Kurtuluş Arı – İstanbul Büyükşehir Belediyesi foto muhabiri

Yasin Akgül – AFP (Agence France-Presse) foto muhabiri

Ali Onur Tosun – NOW TV muhabiri

Zeynep Kuray – Serbest gazeteci

Hayri Tunç – Muhabir

Gökhan Kam – Bakırköy Belediyesi foto muhabiri

Detaylar:

Gözaltına aldıkları duyurulan öğrencilerden bazıları tutuklandı.

Gözaltına aldıkları duyurulan öğrencilerden bazıları tutuklandı.

'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı Berkay Gezgin,

İtü öğrencisi Berkant Tatlı ve

Özgür Özel'den önce Saraçhane'de konuşarak boykot çağrısı yapan Selinay Uzuntel tutuklandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
6
4
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın