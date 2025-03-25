Öğrenci, Gazeteci... Ekrem İmamoğlu İçin Yapılan Protestolarda Tutuklanan İsimler

19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından 23 Mart'ta tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında verilen karar büyük bir yankı uyandırdı. Günlerdir hem Türkiye'de hem dünyanın çeşitli yerlerinde karara yönelik protestolar sürerken hemen her gün yeni gözaltılar olduğu duyuruluyor. Dünkü protestolar ve mitingin ardından bugün, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1418 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Gözaltıların ardından tutuklanan gazeteciler ve bazı öğrencilerin kim oldukları belli oldu.