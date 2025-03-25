'İmamoğlu' Eylemlerinde Gözaltına Alınan Gazeteciler Hakkında Karar Çıktı: 7 Gazeteci Tutuklandı

Foto muhabiri Kurtuluş Arı savunmasında, 'Ben hayatımı fotoğraf çekerek kazanırım. Daha önce de Cumhuriyet gazetesinde foto muhabiri olarak çalıştım. Bu çıkan fotoğrafta da fotoğraf çekmek maksadıyla orada bulunmaktaydım. Herhangi bir polise şiddetim olmadı. Ben profesyonel olarak fotoğrafçılık yapmaktayım' dedi.

AFP muhabiri Akgül ise savunmasında 'İşim gereği orada bulunuyordum. 15 yıldır gazetecilik yapıyorum. Basın kartım bulunmaktadır, Cumhurbaşkanlığı komisyonundan basın kartımın faaliyete geçmesini bekliyorum' dedi.