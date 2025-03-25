'İmamoğlu' Eylemlerinde Gözaltına Alınan Gazeteciler Hakkında Karar Çıktı: 7 Gazeteci Tutuklandı
'İmamoğlu' Eylemlerinde Gözaltına Alınan Gazeteciler Hakkında Karar Çıktı: 7 Gazeteci Tutuklandı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan eylemlerde gözaltına alınan 7 gazeteci hakkında karar çıktı. Oda Tv'nin haberine göre, NOW muhabiri Ali Onur Tosun, foto muhabir Bülent Kılıç, gazeteci Hayri Tunç, Bakırköy Belediyesi foto muhabiri Gökhan Kam, gazeteci Zeynep Kuray, Agence France-Presse (AFP) muhabiri Yasin Akgül ve İBB Foto Muhabiri Kurtuluş Arı tutuklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası Saraçhane'deki protestoları takip eden 7 gazeteci gözaltına alınmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen gazeteciler önce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu karardan çok geçmeden gazeteciler, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Tutuklanan gazetecilerin isimleri şöyle:
Tutulanan gazetecilerin mahkemede yaptığı savunmalar ortaya çıktı.
NOW Muhabiri Ali Onur Tosun’un tutuklanması gazeteci Onur Öncü sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o paylaşım:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Sokak ortasında adam öldürene işlemeyen adalet eylemcilere jet hızıyla işliyor. bugün de hukukun üstünlüğüne uyandık çok şükür.
sonu yaklaştıkça daha da azacaktır
tutuklanmalarına.... yaz kızım mesleklerini icra ederken "aslan yürekli polisimizin suçsuz insanlara acımasızca cop salladığı, suratlarına gaz sıktığı" görün... Devamını Gör