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'İmamoğlu' Eylemlerinde Gözaltına Alınan Gazeteciler Hakkında Karar Çıktı: 7 Gazeteci Tutuklandı

'İmamoğlu' Eylemlerinde Gözaltına Alınan Gazeteciler Hakkında Karar Çıktı: 7 Gazeteci Tutuklandı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
25.03.2025 - 17:05

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan eylemlerde gözaltına alınan 7 gazeteci hakkında karar çıktı. Oda Tv'nin haberine göre, NOW muhabiri Ali Onur Tosun, foto muhabir Bülent Kılıç, gazeteci Hayri Tunç, Bakırköy Belediyesi foto muhabiri Gökhan Kam, gazeteci Zeynep Kuray, Agence France-Presse (AFP) muhabiri Yasin Akgül ve İBB Foto Muhabiri Kurtuluş Arı tutuklandı.

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İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası Saraçhane'deki protestoları takip eden 7 gazeteci gözaltına alınmıştı.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası Saraçhane'deki protestoları takip eden 7 gazeteci gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 7 gazeteci hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen gazeteciler önce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu karardan çok geçmeden gazeteciler, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen gazeteciler önce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu karardan çok geçmeden gazeteciler, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Adliye'ye getirilen yedi gazeteci çıkarıldıkları 5. ve 6. Sulh Ceza Hakimliğince '2911 No'lu yasaya muhalefet' suçundan tutuklandı.

Tutuklanan gazetecilerin isimleri şöyle:

Tutuklanan gazetecilerin isimleri şöyle:

Bülent Kılıç – Foto muhabiri

Kurtuluş Arı – İstanbul Büyükşehir Belediyesi foto muhabiri

Yasin Akgül – AFP (Agence France-Presse) foto muhabiri

Ali Onur Tosun – NOW TV muhabiri

Zeynep Kuray – Serbest gazeteci

Hayri Tunç – Muhabir

Gökhan Kam – Bakırköy Belediyesi foto muhabiri

Tutulanan gazetecilerin mahkemede yaptığı savunmalar ortaya çıktı.

Tutulanan gazetecilerin mahkemede yaptığı savunmalar ortaya çıktı.

Foto muhabiri Kurtuluş Arı savunmasında, 'Ben hayatımı fotoğraf çekerek kazanırım. Daha önce de Cumhuriyet gazetesinde foto muhabiri olarak çalıştım. Bu çıkan fotoğrafta da fotoğraf çekmek maksadıyla orada bulunmaktaydım. Herhangi bir polise şiddetim olmadı. Ben profesyonel olarak fotoğrafçılık yapmaktayım' dedi. 

AFP muhabiri Akgül ise savunmasında 'İşim gereği orada bulunuyordum. 15 yıldır gazetecilik yapıyorum. Basın kartım bulunmaktadır, Cumhurbaşkanlığı komisyonundan basın kartımın faaliyete geçmesini bekliyorum' dedi.

NOW Muhabiri Ali Onur Tosun’un tutuklanması gazeteci Onur Öncü sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

NOW Muhabiri Ali Onur Tosun’un tutuklanması gazeteci Onur Öncü sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Öncü paylaşımında, ''NOW Muhabiri Ali Onur Tosun’un yürüyüş sırasında mikrofonu görünmüyor diye tutukladılar. Böyle bir saçmalık olamaz. Adamın takip ettiği yürüyüşü NOW, sosyal medyadan paylaşmış, anons var ama mahkeme bunu görmek istememiş. Mikrofon görünmüyor diye gazeteciyi tutukladılar'' diye yazdı.

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İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Halil orman

Sokak ortasında adam öldürene işlemeyen adalet eylemcilere jet hızıyla işliyor. bugün de hukukun üstünlüğüne uyandık çok şükür.

Çomar_Sken_Jüpiter

sonu yaklaştıkça daha da azacaktır

Kılıç

tutuklanmalarına.... yaz kızım mesleklerini icra ederken "aslan yürekli polisimizin suçsuz insanlara acımasızca cop salladığı, suratlarına gaz sıktığı" görün... Devamını Gör