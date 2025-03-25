onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Meclis, Ekrem İmamoğlu’nun Tutuklanmasının Ardından İlk Kez Toplandı

Meclis, Ekrem İmamoğlu’nun Tutuklanmasının Ardından İlk Kez Toplandı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
25.03.2025 - 16:44

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'li vekiller, Meclis Genel Kurulu'nda ellerinde dövizlerle protesto etti. 

Kürsüye sırtlarını dönen vekiller, 'Yılgınlık yok, mücadeleye devam' ve 'Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz' yazılı dövizler taşıdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TBMM Genel Kurulu, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından ilk kez toplandı.

TBMM Genel Kurulu, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından ilk kez toplandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası başlayan eylemler TBMM'ye sıçradı. CHP'li milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etti.

Kürsüye sırtlarını dönen vekiller, oturum esnasında Meclis Genel Kurulu'nda döviz taşıdı.

Kürsüye sırtlarını dönen vekiller, oturum esnasında Meclis Genel Kurulu'nda döviz taşıdı.

Oturumun açılmasıyla CHP’li milletvekilleri sıralarından İmamoğlu’nun fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde “Yılgınlık yok, mücadeleye devam. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz” yazan pankartlar kaldırdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın