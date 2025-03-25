Meclis, Ekrem İmamoğlu’nun Tutuklanmasının Ardından İlk Kez Toplandı
Meclis, Ekrem İmamoğlu’nun Tutuklanmasının Ardından İlk Kez Toplandı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'li vekiller, Meclis Genel Kurulu'nda ellerinde dövizlerle protesto etti.
Kürsüye sırtlarını dönen vekiller, 'Yılgınlık yok, mücadeleye devam' ve 'Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz' yazılı dövizler taşıdı.
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TBMM Genel Kurulu, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından ilk kez toplandı.
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Kürsüye sırtlarını dönen vekiller, oturum esnasında Meclis Genel Kurulu'nda döviz taşıdı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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