Mansur Yavaş'tan Ayrılık Açıklaması: ''İkinci Dönemin Sonunda Görevi Bırakmayı Düşünüyoruz''

''Başka diyecek bir şeyimiz yok. Altı yıldır hep beraber çalışıyoruz. Bir Allah'ın kulu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın altı milyon insanın içerisinde herhangi birisi, herhangi bir sebeple ayırt ettiğini görüp şahitlik eden varsa vallahi istifaya hazırım. Benim gözümde Cenabı Allah'ın yarattığı herkes azizdir. Bizler de onlardan yaptığımız hizmetlerin birçoğunun parasını alıyoruz. Bizim adam ayırma lüksümüz yok. Dolayısıyla herkese eşit bir şekilde ihtiyaçları neyse o oranda hizmet etmeye çalıştık ve çalışıyoruz. Allah hepsini biliyor. Dolayısıyla böyle kendisini siyaset yapıyor adı altında karalamalar yapanlar ve o karalamalar her zaman için kendilerine bulaşmıştır. Ve yine de bulaşacaktır. Cenabı Allah görevimizin sonunda buraya inşallah vedalaşmaya da geleceğiz. Vedalaşmaya geldiğimizde sizin karşınızda alnı açık sizlerin başını eğdirmeyecek bir şekilde gelip sizlerden helallık alarak görevi bırakmayı nasip etsin diyorum.'