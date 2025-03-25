Mansur Yavaş'tan Ayrılık Açıklaması: ''İkinci Dönemin Sonunda Görevi Bırakmayı Düşünüyoruz''
Mansur Yavaş'tan Ayrılık Açıklaması: ''İkinci Dönemin Sonunda Görevi Bırakmayı Düşünüyoruz''
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, görevi bırakacağı tarihi açıkladı. Ayrılık açıklamasında bulunan Yavaş, ''İnşallah güzel de bir isim bırakarak ikinci dönemin sonunda görevi bırakmayı düşünüyoruz. Böyle söz vermiştik'' dedi.
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, dün Polatlı'da iftar programına katıldı.
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İkinci döneminin sonunda görevi bırakacağını açıklayan Yavaş, sözlerine şöyle devam etti:
''İki gün önce bir konuşma yaptık. Herkes başka bir yere çekeceğim diye uğraşıyor. Çekebilirsiniz.Ama kalkıp da böyle mübarek günlerde kul hakkını bile unutacak kadar bu siyasete daldıysanız Allah sizi ıslah etsin'' diyen Yavaş son olarak şunları söyledi:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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