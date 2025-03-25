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Mansur Yavaş'tan Ayrılık Açıklaması: ''İkinci Dönemin Sonunda Görevi Bırakmayı Düşünüyoruz''

Mansur Yavaş'tan Ayrılık Açıklaması: ''İkinci Dönemin Sonunda Görevi Bırakmayı Düşünüyoruz''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
25.03.2025 - 12:27 Son Güncelleme: 25.03.2025 - 12:32

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, görevi bırakacağı tarihi açıkladı. Ayrılık açıklamasında bulunan Yavaş, ''İnşallah güzel de bir isim bırakarak ikinci dönemin sonunda görevi bırakmayı düşünüyoruz. Böyle söz vermiştik'' dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, dün Polatlı'da iftar programına katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, dün Polatlı'da iftar programına katıldı.

Yavaş, burada dikkat çeken açıklamalara bulundu.

İkinci döneminin sonunda görevi bırakacağını açıklayan Yavaş, sözlerine şöyle devam etti:

İkinci döneminin sonunda görevi bırakacağını açıklayan Yavaş, sözlerine şöyle devam etti:

'İlçe belediyelerimizden özellikle bizim elimizi tutan belediye başkanı diye vatandaştan oy isterken yeni bir çok belediyemiz oldu. Onların bir dediğini iki etmeden emsallerimiz ölçüsünde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ve yapacağız. İnşallah güzel de bir isim bırakarak ikinci dönemin sonunda görevi bırakmayı düşünüyoruz. Böyle söz vermiştik. Maalesef siyasette her şeyle karşılaşıyorsunuz. Ben siyasette yalan söylememeyi kendime yol edindim. Neden derseniz bir gün gelir vatandaşın birisi size bir şey söylerse siz de ona yalan söylerseniz aradan birkaç ay veya bir iki yılı geçince tekrar aynı şeyi sorarsa aynı yalanı söyleyemezsiniz. Ama doğruyu söylerseniz 10 yılda geçse, 20 yılda geçse doğruyu söylersiniz.''

''İki gün önce bir konuşma yaptık. Herkes başka bir yere çekeceğim diye uğraşıyor. Çekebilirsiniz.Ama kalkıp da böyle mübarek günlerde kul hakkını bile unutacak kadar bu siyasete daldıysanız Allah sizi ıslah etsin'' diyen Yavaş son olarak şunları söyledi:

''İki gün önce bir konuşma yaptık. Herkes başka bir yere çekeceğim diye uğraşıyor. Çekebilirsiniz.Ama kalkıp da böyle mübarek günlerde kul hakkını bile unutacak kadar bu siyasete daldıysanız Allah sizi ıslah etsin'' diyen Yavaş son olarak şunları söyledi:

''Başka diyecek bir şeyimiz yok. Altı yıldır hep beraber çalışıyoruz. Bir Allah'ın kulu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın altı milyon insanın içerisinde herhangi birisi, herhangi bir sebeple ayırt ettiğini görüp şahitlik eden varsa vallahi istifaya hazırım. Benim gözümde Cenabı Allah'ın yarattığı herkes azizdir. Bizler de onlardan yaptığımız hizmetlerin birçoğunun parasını alıyoruz. Bizim adam ayırma lüksümüz yok. Dolayısıyla herkese eşit bir şekilde ihtiyaçları neyse o oranda hizmet etmeye çalıştık ve çalışıyoruz. Allah hepsini biliyor. Dolayısıyla böyle kendisini siyaset yapıyor adı altında karalamalar yapanlar ve o karalamalar her zaman için kendilerine bulaşmıştır. Ve yine de bulaşacaktır. Cenabı Allah görevimizin sonunda buraya inşallah vedalaşmaya da geleceğiz. Vedalaşmaya geldiğimizde sizin karşınızda alnı açık sizlerin başını eğdirmeyecek bir şekilde gelip sizlerden helallık alarak görevi bırakmayı nasip etsin diyorum.'

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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