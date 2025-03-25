Valilik Açıklama Yaptı, Ankara'da Gösteri Yasağı Uzatıldı
Valilik Açıklama Yaptı, Ankara'da Gösteri Yasağı Uzatıldı
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ve ardından gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar devam ediyor. Özellikle Ankara'da üniversite öğrencilerinin oluşturduğu büyük bir kalabalık sokaklarda gösteriler yapıyor. Gece saatlerinde tırmanan gösterilerde birçok öğrenci gözaltına alındı.
Hali hazırda bulunan eylem yasağı Ankara'da valilik tarafından bir kez daha uzatıldı.
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Saraçhane'nin ardından protestoların merkezi Ankara oldu.
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Eylem yasağı uzatıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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