Valilik Açıklama Yaptı, Ankara'da Gösteri Yasağı Uzatıldı

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ve ardından gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar devam ediyor. Özellikle Ankara'da üniversite öğrencilerinin oluşturduğu büyük bir kalabalık sokaklarda gösteriler yapıyor. Gece saatlerinde tırmanan gösterilerde birçok öğrenci gözaltına alındı.

Hali hazırda bulunan eylem yasağı Ankara'da valilik tarafından bir kez daha uzatıldı.