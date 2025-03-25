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Valilik Açıklama Yaptı, Ankara'da Gösteri Yasağı Uzatıldı

Valilik Açıklama Yaptı, Ankara'da Gösteri Yasağı Uzatıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.03.2025 - 12:30

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ve ardından gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar devam ediyor. Özellikle Ankara'da üniversite öğrencilerinin oluşturduğu büyük bir kalabalık sokaklarda gösteriler yapıyor. Gece saatlerinde tırmanan gösterilerde birçok öğrenci gözaltına alındı. 

Hali hazırda bulunan eylem yasağı Ankara'da valilik tarafından bir kez daha uzatıldı.

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Saraçhane'nin ardından protestoların merkezi Ankara oldu.

Saraçhane'nin ardından protestoların merkezi Ankara oldu.

Ankara'da ODTÜ, Hacettepe ve Ankara Üniversiteleri öncülüğünde halk sokakta İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmeyi sürdürüyor. 

Özellikle gece saatlerinde artan gerilimde birçok öğrenci gözaltına alındı. Sabah ev baskınlarıyla alınan birçok gencin de gözaltı süresi devam ediyor.

Eylem yasağı uzatıldı.

Eylem yasağı uzatıldı.

Daha önce 25 Mart'a kadar geçerli olan eylem yasağı Valilik tarafından uzatıldı. Ankara Valiliği yaptığı açıklamada yeni yasağın 1 Nisan'a kadar süreceğini duyurdu. 

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada 'İlimiz genelinde; huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbir kararları uygulanmasının 26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 00.00'dan, 1 Nisan 2025 Salı günü 23.59'a kadar devam edilecektir' denildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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