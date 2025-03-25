Fransa'nın Gayriresmi Kralı Eric Cantona'nın Ülkeyi Sallayan Banka Boykotu
Fransa'nın Gayriresmi Kralı Eric Cantona'nın Ülkeyi Sallayan Banka Boykotu
Futbol sahada oynanan bir oyun olsa da arka planındaki kültür, özellikle Avrupa'da ve Latin Amerika'da yadsınamayacak bir gerçek. Avrupa'da futbolcuların cesur açıklamaları, davranışları ve kitlelere hitapları ülkemiz için fersah fersah uzakta bir durum.
Geçtiğimiz yıllarda Fransa'daki futbolcuların Le Pen rüzgarına karşı ağır eleştirileri hafızalardaki yerini korurken Fransa'da 'düşündüğünü söylemekten çekinmemenin' sözlük anlamı ismi Cantona'yı da unutmak olmaz. Futbolculuğu ve futbol sonrası ile gerçek manada Fransızlar için Le Roi* olan Cantona, bu unvanı sonuna kadar hak ettiğini bize defalarca gösterdi.
*Kral
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Eric Cantona, futbolun tartışmasız krallarından... Kral ünvanını ise bir günde almadı.
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Irkçılığa karşı Cantona, kapitalizme karşı da...
2010'da Avrupa'nın dört bir yanından sokak hareketleri yükselmeye başlarken getirdiği öneri hala konuşuluyor.
"Sistem ne? Sistem bankalar üzerine kurulu, o zaman onu yok edin"
Pankartlarla bankalara...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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