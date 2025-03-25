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Fransa'nın Gayriresmi Kralı Eric Cantona'nın Ülkeyi Sallayan Banka Boykotu

Fransa'nın Gayriresmi Kralı Eric Cantona'nın Ülkeyi Sallayan Banka Boykotu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.03.2025 - 11:43

Futbol sahada oynanan bir oyun olsa da arka planındaki kültür, özellikle Avrupa'da ve Latin Amerika'da yadsınamayacak bir gerçek. Avrupa'da futbolcuların cesur açıklamaları, davranışları ve kitlelere hitapları ülkemiz için fersah fersah uzakta bir durum. 

Geçtiğimiz yıllarda Fransa'daki futbolcuların Le Pen rüzgarına karşı ağır eleştirileri hafızalardaki yerini korurken Fransa'da 'düşündüğünü söylemekten çekinmemenin' sözlük anlamı ismi Cantona'yı da unutmak olmaz. Futbolculuğu ve futbol sonrası ile gerçek manada Fransızlar için Le Roi* olan Cantona, bu unvanı sonuna kadar hak ettiğini bize defalarca gösterdi. 

*Kral

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Eric Cantona, futbolun tartışmasız krallarından... Kral ünvanını ise bir günde almadı.

Eric Cantona, futbolun tartışmasız krallarından... Kral ünvanını ise bir günde almadı.

Formasının kalkık yakalarıyla birlikte gol attığında etrafını süzmesi ve buz gibi tavırları onu diğer futbolculardan hep ayırdı. 

Irkçılığa maruz kaldığında her şeyi bir kenara bırakıp tribünlere attığı tekme ise ırkçılık karşıtlarının hala hafızalarının en güzel yerinde. 

Futbolcuyken sözünü sakınmayan Cantona'nın futbolu bıraktıktan sonra sakınacağını düşünmek hayalcilik olurdu. Futbol dünyasında, Katar'daki dünya kupasını izlemeyi reddeden birkaç isimden sadece biriydi, diğer konularda da hep öncü oldu.

Irkçılığa karşı Cantona, kapitalizme karşı da...

Irkçılığa karşı Cantona, kapitalizme karşı da...

Atılan bu tekme tişörtlere basıldı, duvarlara çizildi, manşetleri süsledi, üzerine yazılar yazıldı. Futboldaki anti faşist gruplar nerede ırkçılık görse Cantona'nın tekmesini cevap olarak yapıştırdı. 

Ancak Cantona'nın hayatı bu tekmeyi bile aşacak tepkilerle örülü...

Kansız devrim diyerek bankalara açtığı savaş da bunun bir örneği...

2010'da Avrupa'nın dört bir yanından sokak hareketleri yükselmeye başlarken getirdiği öneri hala konuşuluyor.

2010'da Avrupa'nın dört bir yanından sokak hareketleri yükselmeye başlarken getirdiği öneri hala konuşuluyor.

Fransa'da yayımlanan bir gazete için o günlerde röportaj veren Kral, döviz, pankart ve sloganlarla yapılan protestoları ''artık geçerliliğini yitirmiş'' olarak değerlendiriyor: 'Bunlar modası geçmiş şeyler.'

Cantona, ''Bunun yerine, insanlar bankalardan para çekerek ekonomik ve toplumsal devrim yapabilir.'' diyor.

"Sistem ne? Sistem bankalar üzerine kurulu, o zaman onu yok edin"

"Sistem ne? Sistem bankalar üzerine kurulu, o zaman onu yok edin"

''Çevremizde bu kadar yoksulluk varken mutlu olamayız. Yapılması gereken çok şey var. Bugünlerde sokaklarda olmak, gösteri düzenlemek ne ifade eder? Böyle yaparak yalnızca kendimizi kandırmış oluruz. Devrimi başlatmak için elimize silah alıp öldürmeye başlayamayız. Devrim aslında günümüzde oldukça kolay. Peki sistem nedir? Sistem, bankaların egemenliği üzerine kurulmuş; o zaman bu sistem, bankalar üzerinden yok edilmelidir.''

Pankartlarla bankalara...

Pankartlarla bankalara...

''Üç milyon insanın ellerinde pankartlarla sokağa çıkıp, doğru bankalara giderek paralarını çekmesi, bankaların çökmesine yol açar. Üç milyon, on milyon insan hareket ettiğinde, bankalar çöker; ortada ne bir tehdit ne de kan kalır. İşte size devrim.''

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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