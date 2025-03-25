Fransa'nın Gayriresmi Kralı Eric Cantona'nın Ülkeyi Sallayan Banka Boykotu

Futbol sahada oynanan bir oyun olsa da arka planındaki kültür, özellikle Avrupa'da ve Latin Amerika'da yadsınamayacak bir gerçek. Avrupa'da futbolcuların cesur açıklamaları, davranışları ve kitlelere hitapları ülkemiz için fersah fersah uzakta bir durum.

Geçtiğimiz yıllarda Fransa'daki futbolcuların Le Pen rüzgarına karşı ağır eleştirileri hafızalardaki yerini korurken Fransa'da 'düşündüğünü söylemekten çekinmemenin' sözlük anlamı ismi Cantona'yı da unutmak olmaz. Futbolculuğu ve futbol sonrası ile gerçek manada Fransızlar için Le Roi* olan Cantona, bu unvanı sonuna kadar hak ettiğini bize defalarca gösterdi.

*Kral