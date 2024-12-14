Futbolda Yakaladıkları Başarıyı Siyasette Arayan Dünya Yıldızları

Gürcistan'da sokak karışık ama ülkenin başında bir golcü var. Mikheil Kavelashvili, futboldan sonra atıldığı siyasette bugün cumhurbaşkanı oldu. Onun yeşil sahalardan meclis koridorlarına uzanan yolu kendisi gibi olan başka isimleri hatırlattı. Avrupa'dan Afrika'ya birçok isim formalarını çıkarıp takım elbiselerini giydi ve meclise girdi. O isimlerden bir derleme yaptık