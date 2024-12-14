Futbolda Yakaladıkları Başarıyı Siyasette Arayan Dünya Yıldızları
Futbolda Yakaladıkları Başarıyı Siyasette Arayan Dünya Yıldızları
Gürcistan'da sokak karışık ama ülkenin başında bir golcü var. Mikheil Kavelashvili, futboldan sonra atıldığı siyasette bugün cumhurbaşkanı oldu. Onun yeşil sahalardan meclis koridorlarına uzanan yolu kendisi gibi olan başka isimleri hatırlattı. Avrupa'dan Afrika'ya birçok isim formalarını çıkarıp takım elbiselerini giydi ve meclise girdi. O isimlerden bir derleme yaptık
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Damiano Tommasi, Roma efsanesi olsa da o bir Veronalı! Futbolda sakatlıklardan çok çekti ama futbolu bıraktıktan sonra sol partilerin desteğini alıp Verone Belediye Başkanı oldu.
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Andriy Shevchenko, sosyal demokrat partilerin ortak adayı olarak meclise girmeye çalışsa da orada başarılı olamadı. Önce milli takım teknik direktörü oldu şimdi de federasyon başkanlığı görevini üstleniyor.
Arthur Zico, ülkemizde Fenerbahçe teknik direktörü olarak görev yaptı. Ülkesinde ise 1991 senesinde spor bakanı olan Zico, kulüplerin gelirleri ile ilgili hazırladığı yasa tasarısı ile ülkesindeki takımların harcamalarına kısıtlama getirdi.
Siyasete atılan futbolculardan belki de ilk akla gelen isim ise George Weah!
Kaha Kaladze'yi Milan formasıyla tanıyoruz ama Gürcü futbolu için önemi hayli büyük. Kaladze futboldan sonra da boş durmadı.
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Brezilyalı futbolcuların Bolsonaro'ya destekleri hafızalarda ama "solcu" futbolcular da hiç az değil. Romario da Brezilyalı sosyalist isimlerden...
Oleg Blokhin, Sovyet futbolunun parlayan yıldızlarındandı. Avrupa'da yeşil sahaların tozunu attıran Blokhin, siyasette de adından söz ettirmeyi başardı.
Brezilya'da Pele'nin sosyal hayattaki etkisini inkar etmek mümkün değil. Siyasiler de bunu bildiği için onun kapısını çaldılar.
Kaj Leo Johannesen, belki futbol sahnesinde adı çok yıldızlı harflerle yazmadı ama siyasette adından söz ettirmeyi başardı.
Galatasaray forması giyen Roman Kosecki de 2005 yılında milletvekili olarak Polonya'da meclise girdi.
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Diktatör devirecek kadar siyasetin içinde biri Brezilyalı Socrates'ti. Meclise girmedi ama Corinthians formasıyla arkadaşlarını örgütledi ve insanları oy vermeye çağırdı. Değişen ülkenin tarihinde önemli yeri hiç inkar edilmedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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