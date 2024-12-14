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Futbolda Yakaladıkları Başarıyı Siyasette Arayan Dünya Yıldızları

Futbolda Yakaladıkları Başarıyı Siyasette Arayan Dünya Yıldızları

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.12.2024 - 00:09

Gürcistan'da sokak karışık ama ülkenin başında bir golcü var. Mikheil Kavelashvili, futboldan sonra atıldığı siyasette bugün cumhurbaşkanı oldu. Onun yeşil sahalardan meclis koridorlarına uzanan yolu kendisi gibi olan başka isimleri hatırlattı. Avrupa'dan Afrika'ya birçok isim formalarını çıkarıp takım elbiselerini giydi ve meclise girdi. O isimlerden bir derleme yaptık

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Damiano Tommasi, Roma efsanesi olsa da o bir Veronalı! Futbolda sakatlıklardan çok çekti ama futbolu bıraktıktan sonra sol partilerin desteğini alıp Verone Belediye Başkanı oldu.

Damiano Tommasi, Roma efsanesi olsa da o bir Veronalı! Futbolda sakatlıklardan çok çekti ama futbolu bıraktıktan sonra sol partilerin desteğini alıp Verone Belediye Başkanı oldu.

Andriy Shevchenko, sosyal demokrat partilerin ortak adayı olarak meclise girmeye çalışsa da orada başarılı olamadı. Önce milli takım teknik direktörü oldu şimdi de federasyon başkanlığı görevini üstleniyor.

Andriy Shevchenko, sosyal demokrat partilerin ortak adayı olarak meclise girmeye çalışsa da orada başarılı olamadı. Önce milli takım teknik direktörü oldu şimdi de federasyon başkanlığı görevini üstleniyor.

Arthur Zico, ülkemizde Fenerbahçe teknik direktörü olarak görev yaptı. Ülkesinde ise 1991 senesinde spor bakanı olan Zico, kulüplerin gelirleri ile ilgili hazırladığı yasa tasarısı ile ülkesindeki takımların harcamalarına kısıtlama getirdi.

Arthur Zico, ülkemizde Fenerbahçe teknik direktörü olarak görev yaptı. Ülkesinde ise 1991 senesinde spor bakanı olan Zico, kulüplerin gelirleri ile ilgili hazırladığı yasa tasarısı ile ülkesindeki takımların harcamalarına kısıtlama getirdi.

Siyasete atılan futbolculardan belki de ilk akla gelen isim ise George Weah!

Siyasete atılan futbolculardan belki de ilk akla gelen isim ise George Weah!

Weah, 2003 yılında futbolculuk kariyerine son verdi. İkinci Liberya İç Savaşı’nın ardından siyasete atılan Weah, 2005’te devlet başkanlığı için aday oldu ve seçimlerde %40 oy alarak ikinci sırada yer aldı. 2014 yılında senatör seçilen Weah, 2017’de yeniden devlet başkanlığına adaylığını koydu. Seçimlerin ikinci turunda oyların %61,5’ini kazanan eski futbol yıldızı, Liberya Devlet Başkanı olarak göreve başladı.

Kaha Kaladze'yi Milan formasıyla tanıyoruz ama Gürcü futbolu için önemi hayli büyük. Kaladze futboldan sonra da boş durmadı.

Kaha Kaladze'yi Milan formasıyla tanıyoruz ama Gürcü futbolu için önemi hayli büyük. Kaladze futboldan sonra da boş durmadı.

Kariyeri boyunca örnek bir figür olarak tanınan ve ülkesinin dünya çapında tanıtılmasında önemli bir rol üstlenen Kaha Kaladze, Gürcistan’da Kartuli Otsneba (Gürcü Hayali) partisinin kurucuları arasında yer aldı. Ekim 2012’de parlamentoya giren eski futbolcu, ilk olarak Enerji Bakanı olarak görev yaptı. Ardından, 2017 yılında yapılan yerel seçimlerde oyların %51’ini alarak Tiflis Belediye Başkanlığı görevine seçildi.

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Brezilyalı futbolcuların Bolsonaro'ya destekleri hafızalarda ama "solcu" futbolcular da hiç az değil. Romario da Brezilyalı sosyalist isimlerden...

Brezilyalı futbolcuların Bolsonaro'ya destekleri hafızalarda ama "solcu" futbolcular da hiç az değil. Romario da Brezilyalı sosyalist isimlerden...

Romario, yaklaşık 30 yıl süren futbol kariyerine 2008 yılında son verdi. Sadece iki yıl sonra, 2010'daki Brezilya genel seçimlerinde Sosyalist Parti’den milletvekili seçildi. Futboldaki başarısını siyasete de taşıyan efsane Sambacı, 2014 yılında Brezilya Senatosu’na girmeyi başardı.

Oleg Blokhin, Sovyet futbolunun parlayan yıldızlarındandı. Avrupa'da yeşil sahaların tozunu attıran Blokhin, siyasette de adından söz ettirmeyi başardı.

Oleg Blokhin, Sovyet futbolunun parlayan yıldızlarındandı. Avrupa'da yeşil sahaların tozunu attıran Blokhin, siyasette de adından söz ettirmeyi başardı.

SSCB doğumlu Ukraynalı futbol efsanesi Oleg Blokhin, 1975 yılında Avrupa'da Yılın Futbolcusu ödülüne layık görüldü. Futbol kariyerinden sonra siyasete atılan Blokhin, 1997 yılında Rus parlamentosunda Komünist Parti üyesi olarak görev yaptı. Ardından, 2002 seçimlerinde ikinci kez Ukrayna Meclisi'ne girdi. Aynı yılın Ekim ayında ise Ukrayna Birleşik Sosyal Demokrat Partisi'ne katıldı.

Brezilya'da Pele'nin sosyal hayattaki etkisini inkar etmek mümkün değil. Siyasiler de bunu bildiği için onun kapısını çaldılar.

Brezilya'da Pele'nin sosyal hayattaki etkisini inkar etmek mümkün değil. Siyasiler de bunu bildiği için onun kapısını çaldılar.

Gelmiş geçmiş en iyi futbolcular arasında gösterilen ve kariyerinde 3 Dünya Kupası kazanan Pele, futbolu bıraktıktan sonra siyasete atılan bir diğer isim oldu. 1995 yılında Brezilya’da Spor Bakanı olarak görev yapan Pele, spor dünyasında devrim yaratan ve günümüzde de geçerliliğini koruyan ‘Pele Yasası’ olarak bilinen kanunu hazırladı. Bu yasa, Brezilya futbolunda şeffaflık ve oyuncu haklarının korunmasında önemli bir rol oynadı.

Kaj Leo Johannesen, belki futbol sahnesinde adı çok yıldızlı harflerle yazmadı ama siyasette adından söz ettirmeyi başardı.

Kaj Leo Johannesen, belki futbol sahnesinde adı çok yıldızlı harflerle yazmadı ama siyasette adından söz ettirmeyi başardı.

Kaj Leo Johannesen, 1988-1994 yılları arasında Faroe Adaları Milli Takımı’nda 7 maçta forma giyerek kaleyi korudu. Aynı zamanda, 1984-2000 yılları arasında ülkesinin köklü kulüplerinden Havnar Boltfelag’da kalecilik yaptı.

Futbol kariyerine devam ederken, 1988 yılında Faroe Birlik Partisi’ne üye olan Johannesen, sporculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra 2002 yılında milletvekili seçildi. 2004’te partisinin başkanlığına getirilen Johannesen, 26 Eylül 2008 tarihinde Faroe Adaları Başbakanı oldu.

Galatasaray forması giyen Roman Kosecki de 2005 yılında milletvekili olarak Polonya'da meclise girdi.

Galatasaray forması giyen Roman Kosecki de 2005 yılında milletvekili olarak Polonya'da meclise girdi.
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Diktatör devirecek kadar siyasetin içinde biri Brezilyalı Socrates'ti. Meclise girmedi ama Corinthians formasıyla arkadaşlarını örgütledi ve insanları oy vermeye çağırdı. Değişen ülkenin tarihinde önemli yeri hiç inkar edilmedi.

Diktatör devirecek kadar siyasetin içinde biri Brezilyalı Socrates'ti. Meclise girmedi ama Corinthians formasıyla arkadaşlarını örgütledi ve insanları oy vermeye çağırdı. Değişen ülkenin tarihinde önemli yeri hiç inkar edilmedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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