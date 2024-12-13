Ofsayt Kuralı Kalkarsa Daha Çok Gol İzler miyiz?
Ofsayt Kuralı Kalkarsa Daha Çok Gol İzler miyiz?
Futbolda ara ara ilginç proje olarak ofsaytın kaldırılması teklif edilir. Bir dönem Liberal Demokrat Parti lideri olan Besim Tibuk bunun ülkemizdeki ilk örneğiydi. Bugünse Mustafa Sarıgül meclis kürsüsünden bu talebi dile getiriyordu. 'Ofsayt kalkarsa daha çok gol izleriz' fikrinden beslenen bu talep peki ne kadar doğru? Ofsayt kalkarsa gole boğulur muyuz? Ofsayt kuralı aslında neyi amaçlıyor?
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Ofsayt kuralı gerek anlaşılması gerek sonradan yorumlanarak daha da farklı şekillere sokulmasıyla oldukça tartışmalı bir kural durumunda.
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Peki ofsayt kuralı kalkarsa biz Sarıgül ya da Tibuk'un dediği gibi daha çok gol izleyip gerçek bir temaşaya kavuşabilir miyiz?
2015 yılında Tanıl Bora bir yazısında bu konuya değinmiş ve ofsaytın bizi nasıl bir sıkıcılıktan kurtardığını anlatmıştı.
Tanıl Bora yazısında "Ofsayt kalksa..." deyip "Tövbeler olsun" diyor. Bora, "Ofsayt kalksa daha çok gol olacağını sananlar çoktur. Bunlar her şeyden önce haysiyetli bir 0-0'dan zevk almasını bilmeyen gafillerdir" diyor.
"Ofsaydın kalkmasının doğrudan doğruya golü kolaylaştıracağını sanmak da gaflettir" diyen Tanıl Bora, "O zaman kale önlerine beleşçiler yerleşir, savunmacılar onların başını beklerdi. Bu durum oyunun boyunu sündürür, dinamizmini düşürürdü." diye yazdı.
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Tanıl Bora, ofsayt için "Ofsayt, takımları kolektif aksiyon ve koordinasyon kabiliyetini geliştirmeye zorlar. Pas akışının trafik lambasıdır" diyor.
Ofsayt, ona göre oyunun menteşesidir: "Zamanlama, pozisyon bilgisi, hep ofsaydı gözetme özeniyle beraber gelişir. Ofsayt, oyunun açılıp kapanmasında menteşe işlevi görür; 'bloklar arası bağlantıda' ana mafsallardır biridir."
"FIFA'nın meş'um reisi Sepp Blatter 2013'te belki de hayatındaki tek doğru lafı etmiş, ofsaydı kaldırmanın, 'futbol oyunundaki aslî zekâ unsurunu yok etmek' anlamına geleceğini söylemişti"
Tanıl Bora, " Ofsayda düşmek de düşürmek de bir oyun zekâsı alametidir. Rakibin ofsaydını örgütlemek, yani ofsayt tuzağı, taktik marifettir." diyor.
Ofsayt kuralının kalkması Tanıl Bora'nın yazdığı bu ve benzeri sebeplerle gol bolluğunu değil aksine kısırlığına yol açacağına işaret ediyor gibi. Peki sizin yorumunuz ne olur?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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