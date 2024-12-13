Ofsayt Kuralı Kalkarsa Daha Çok Gol İzler miyiz?

Futbolda ara ara ilginç proje olarak ofsaytın kaldırılması teklif edilir. Bir dönem Liberal Demokrat Parti lideri olan Besim Tibuk bunun ülkemizdeki ilk örneğiydi. Bugünse Mustafa Sarıgül meclis kürsüsünden bu talebi dile getiriyordu. 'Ofsayt kalkarsa daha çok gol izleriz' fikrinden beslenen bu talep peki ne kadar doğru? Ofsayt kalkarsa gole boğulur muyuz? Ofsayt kuralı aslında neyi amaçlıyor?

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