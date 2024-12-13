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Eyüpspor'da Berke Özer Şoku Yaşanıyor: Berke Özer Fenerbahçe Karşısında Forma Giymeyebilir

Eyüpspor'da Berke Özer Şoku Yaşanıyor: Berke Özer Fenerbahçe Karşısında Forma Giymeyebilir

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.12.2024 - 22:41

Süper Lig'de 16. hafta maçında Eyüpspor, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Ev sahibi ekip sahadan 2-0'lık üstünlükle sahadan ayrıldı. Eyüpspor'da ise hem üç puanın üzüntüsü hem de Berke Özer şoku yaşanıyor. Genç kaleci sakatlanarak maça devam edemedi. Berke Özer'in durumu ise yapılacak tetkiklerden sonra belli olacak.

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Eyüpspor bugün oynanan maçta deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekip de kaybedilen maçla birlikte Berke Özer şoku da yaşanıyor.

Eyüpspor bugün oynanan maçta deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekip de kaybedilen maçla birlikte Berke Özer şoku da yaşanıyor.

Berke, 45+1'de sakatlandı ve maça devam edemedi. Berke Özer'in yerine de Eyüpspor'da Birkan Tetik oyuna dahil oldu.

Berke, 45+1'de sakatlandı ve maça devam edemedi. Berke Özer'in yerine de Eyüpspor'da Birkan Tetik oyuna dahil oldu.

Eyüpspor gelecek hafta Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Berke Özer, sakatlığının ciddi olması durumunda Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacak.

Eyüpspor gelecek hafta Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Berke Özer, sakatlığının ciddi olması durumunda Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacak.

24 yaşındaki kaleci Berke Özer, geçtiğimiz hafta 2-2 sona eren maçta yaptığı 14 kurtarışla maça adeta damga vurmuştu.

24 yaşındaki kaleci Berke Özer, geçtiğimiz hafta 2-2 sona eren maçta yaptığı 14 kurtarışla maça adeta damga vurmuştu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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