Eyüpspor'da Berke Özer Şoku Yaşanıyor: Berke Özer Fenerbahçe Karşısında Forma Giymeyebilir

Süper Lig'de 16. hafta maçında Eyüpspor, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Ev sahibi ekip sahadan 2-0'lık üstünlükle sahadan ayrıldı. Eyüpspor'da ise hem üç puanın üzüntüsü hem de Berke Özer şoku yaşanıyor. Genç kaleci sakatlanarak maça devam edemedi. Berke Özer'in durumu ise yapılacak tetkiklerden sonra belli olacak.