2005 Yılında Ertem Şener'in Şampiyonlar Ligi Programında Partneri Birce Akalay'mış!
2005 Yılında Ertem Şener'in Şampiyonlar Ligi Programında Partneri Birce Akalay'mış!
Ertem Şener'in sesi bir zamanlar Şampiyonlar Ligi ile özdeşleşmişti. Yaya Toure'nin kardeş sayısı, Xavi'nin babasının doğum yeri, Markus Merk'in asıl mesleği gibi sayısız bilgiyi onun sesiyle öğrendik. Özetlerin saat başı, istediğimiz an izleyemediğimiz günlerde Ertem Şener'li Şampiyonlar Ligi Özel programları da hafta sonlarının vazgeçilmeziydi. Ertem Şener, o günlerden, 2005'ten paylaştığı bir video ile bizi hem o günlere getirdi hem de program partneriyle şaşırttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir dönem Şampiyonlar Ligi deyince onun sesi kulağımızda çınlıyordu. Manchester United ile Bursaspor maçının tanıtım jeneriğinden maç içi verdiği bilgilere kadar bu lig onun işiydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ertem Şener'in Star TV'de şampiyonlar ligi izlediğimiz günlerde Şampiyonlar Ligi Özel programında özetleri dört gözle beklerdik.
Ertem Şener o özet görüntülerinin yayınlandığı programdan paylaştığı bir video ile hem bizi o günlere getirdi hem de program partneriyle hepimizi şaşırttı.
Ertem Şener'in paylaştığı o video ve Birce Akalay Sürprizi
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın