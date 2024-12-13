2005 Yılında Ertem Şener'in Şampiyonlar Ligi Programında Partneri Birce Akalay'mış!

Ertem Şener'in sesi bir zamanlar Şampiyonlar Ligi ile özdeşleşmişti. Yaya Toure'nin kardeş sayısı, Xavi'nin babasının doğum yeri, Markus Merk'in asıl mesleği gibi sayısız bilgiyi onun sesiyle öğrendik. Özetlerin saat başı, istediğimiz an izleyemediğimiz günlerde Ertem Şener'li Şampiyonlar Ligi Özel programları da hafta sonlarının vazgeçilmeziydi. Ertem Şener, o günlerden, 2005'ten paylaştığı bir video ile bizi hem o günlere getirdi hem de program partneriyle şaşırttı.