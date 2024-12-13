Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı'dan Hüseyin Yücel'e Eleştiri

Beşiktaş'ta ligde ve Avrupa'da alınan kötü sonuçlar geçen sezon olduğu gibi yine yönetim düşürdü. Hasan Arat'tan boşalan başkanlık koltuğuna da Hüseyin Yücel oturdu. Yücel de kısa süre sonra yeni kongre kararı aldı. Sportif Direktör Samet Aybaba da kendi imzasının kullanılarak yapılan teklifi 'haberim olmadan' yapıldı diyerek açıklamıştı. Sahte imza ile transfer teklifi Serdal Adalı'nın da gündemindeydi.