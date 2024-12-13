Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı'dan Hüseyin Yücel'e Eleştiri
Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı'dan Hüseyin Yücel'e Eleştiri
Beşiktaş'ta ligde ve Avrupa'da alınan kötü sonuçlar geçen sezon olduğu gibi yine yönetim düşürdü. Hasan Arat'tan boşalan başkanlık koltuğuna da Hüseyin Yücel oturdu. Yücel de kısa süre sonra yeni kongre kararı aldı. Sportif Direktör Samet Aybaba da kendi imzasının kullanılarak yapılan teklifi 'haberim olmadan' yapıldı diyerek açıklamıştı. Sahte imza ile transfer teklifi Serdal Adalı'nın da gündemindeydi.
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Beşiktaş'ta kötü giden sonuçlar takımı olağanüstü kongreye götürdü. Serdal Adalı da bugün adaylık süreci için yeterli imza topladığını duyurdu.
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Adalı bugün yaptığı basın toplantısında Samet Aybaba'nın sahte imza açıklamasını gündeme getirdi. Adalı mevcut başkan Hüseyin Yücel'i eleştirdi.
Serdal Adalı, Hüseyin Yücel'in sahte imza konusunda "ölü taklidi yaptığını" söyledi. Adalı, "Sayın Aybaba ‘İmzamı taklit ettiler, benim haberim olmadan 5 milyon euroluk teklif yaptılar’ dedi. Genel Sekreter; ‘Bu teklifi Hüseyin Bey yaptırdı, başkan geri çektirdi’ dedi." açıklamasıyla konuya değindi.
Sürecin genel ilerleyişini eleştiren Adalı, "O da tutup ‘Samet Hoca da menajerlere yetki belgelerini imza yetkisi olmamasına rağmen dağıttı’ dedi. Her gün başka bir televizyon ekranında Beşiktaş kulübünün belgeleri sıradan bir kağıt parçasıymış gibi rahat rahat gösterildi" dedi.
Hüseyin Yücel'i eleştiren Serdal Adalı, "Şu andaki Başkan adayımız sayın Yücel ise bugüne kadar çıkıp bu konularla ilgili tek bir kelime etmedi ve tek bir açıklama dahi yapmadı" dedi.
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Adalı son olarak Yücel'i kastederek, "Tabir-i caizse hatta tam manasıyla ölü taklidi yaptı. Anlayacağınız; Beşiktaşlılara kurumsal yapı ve şeffaflık sözü verenler maalesef söylemlerinin tam tersini icra ettiler" dedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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