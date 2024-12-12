Galatasaray Son Dakikada Yıkıldı, Taraftar Hakim Ziyech'e Patladı

Galatasaray, İsveç'te üç puana yaklaşsa da hedefine ulaşamadı. İlk 8 yolunda kritik Malmö sınavına çıkan Galatasaray son dakika golüne engel olamadı ve bir puan aldı. Taraftarda teknik ekibe eleştiriler gelirken, en büyük eleştiri Hakim Ziyech'in performansına oldu. Jelert-Ziyech değişikliği en çok eleştirilen konuların başında geliyor. Okan Buruk, Jelert'in ayağında hissettiği ağrı sonrası değişikliği yaptığını söylemesi bile sosyal medyayı durduramadı.