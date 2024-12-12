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Galatasaray Son Dakikada Yıkıldı, Taraftar Hakim Ziyech'e Patladı

Galatasaray Son Dakikada Yıkıldı, Taraftar Hakim Ziyech'e Patladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.12.2024 - 23:31

Galatasaray, İsveç'te üç puana yaklaşsa da hedefine ulaşamadı. İlk 8 yolunda kritik Malmö sınavına çıkan Galatasaray son dakika golüne engel olamadı ve bir puan aldı. Taraftarda teknik ekibe eleştiriler gelirken, en büyük eleştiri Hakim Ziyech'in performansına oldu. Jelert-Ziyech değişikliği en çok eleştirilen konuların başında geliyor. Okan Buruk, Jelert'in ayağında hissettiği ağrı sonrası değişikliği yaptığını söylemesi bile sosyal medyayı durduramadı.

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Galatasaray, Malmö deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönerken taraftarın aklı 87.dakikada yapılan Jelert-Ziyech değişikliğinde kaldı.

Galatasaray, Malmö deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönerken taraftarın aklı 87.dakikada yapılan Jelert-Ziyech değişikliğinde kaldı.

87.dakikada Jelert'in yerine giren Ziyech'e sosyal medyada ağır tepkiler vardı. Okan Buruk da bu eleştirilerden nasibini aldı.

87.dakikada Jelert'in yerine giren Ziyech'e sosyal medyada ağır tepkiler vardı. Okan Buruk da bu eleştirilerden nasibini aldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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