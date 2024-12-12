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Malmö'ye Konuk Olacak Galatasaray'da Okan Buruk'un Soğuktan Konuşamadığı Anlar

Malmö'ye Konuk Olacak Galatasaray'da Okan Buruk'un Soğuktan Konuşamadığı Anlar

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
12.12.2024 - 15:38

Futbol sahalarında başarıyı belirleyen pek çok faktör var: taktikler, oyuncu performansları, hakem kararları ve tabii ki hava şartları. Özellikle kış aylarında Avrupa’nın kuzey ülkeleri, Doğu Avrupa ve hatta Türkiye’nin yüksek rakımlı şehirleri futbolcular için adeta bir sınav alanına dönüşüyor. Öyle olmalı ki Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk da soğuk havadan hiç hoşlanmayanlardan.

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Süper Lig'de son olarak Sivas deplasmanına giden Galatasaray, Avrupa Ligi'nin 6. haftasında da oldukça soğuk havada oynanacak bir mücadeleye çıkacak.

Süper Lig'de son olarak Sivas deplasmanına giden Galatasaray, Avrupa Ligi'nin 6. haftasında da oldukça soğuk havada oynanacak bir mücadeleye çıkacak.

İsveç ekibi Malmö'den üç puan alma peşinde olacak sarı-kırmızılı temsilcimizde teknik direktör Okan Buruk, kendilerini ziyaret eden taraftarlarıyla otel önünde bir araya geldi.

İsveç ekibi Malmö'den üç puan alma peşinde olacak sarı-kırmızılı temsilcimizde teknik direktör Okan Buruk, kendilerini ziyaret eden taraftarlarıyla otel önünde bir araya geldi.

Buruk, soğuktan konuşamadı. Taraftarların sorularına cevap veremeden hızla içeri gitti.

Buruk, soğuktan konuşamadı. Taraftarların sorularına cevap veremeden hızla içeri gitti.

İşte o anlar 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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