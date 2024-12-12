Malmö'ye Konuk Olacak Galatasaray'da Okan Buruk'un Soğuktan Konuşamadığı Anlar

Futbol sahalarında başarıyı belirleyen pek çok faktör var: taktikler, oyuncu performansları, hakem kararları ve tabii ki hava şartları. Özellikle kış aylarında Avrupa’nın kuzey ülkeleri, Doğu Avrupa ve hatta Türkiye’nin yüksek rakımlı şehirleri futbolcular için adeta bir sınav alanına dönüşüyor. Öyle olmalı ki Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk da soğuk havadan hiç hoşlanmayanlardan.