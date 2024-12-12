Malmö'ye Konuk Olacak Galatasaray'da Okan Buruk'un Soğuktan Konuşamadığı Anlar
Malmö'ye Konuk Olacak Galatasaray'da Okan Buruk'un Soğuktan Konuşamadığı Anlar
Futbol sahalarında başarıyı belirleyen pek çok faktör var: taktikler, oyuncu performansları, hakem kararları ve tabii ki hava şartları. Özellikle kış aylarında Avrupa’nın kuzey ülkeleri, Doğu Avrupa ve hatta Türkiye’nin yüksek rakımlı şehirleri futbolcular için adeta bir sınav alanına dönüşüyor. Öyle olmalı ki Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk da soğuk havadan hiç hoşlanmayanlardan.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Süper Lig'de son olarak Sivas deplasmanına giden Galatasaray, Avrupa Ligi'nin 6. haftasında da oldukça soğuk havada oynanacak bir mücadeleye çıkacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsveç ekibi Malmö'den üç puan alma peşinde olacak sarı-kırmızılı temsilcimizde teknik direktör Okan Buruk, kendilerini ziyaret eden taraftarlarıyla otel önünde bir araya geldi.
Buruk, soğuktan konuşamadı. Taraftarların sorularına cevap veremeden hızla içeri gitti.
İşte o anlar 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın