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Chamberlain'in Hayat Arkadaşı Perrie Edwards'ın Takipçi Sayısı Bazı Beşiktaşlıları Hayrete Düşürdü!

Chamberlain'in Hayat Arkadaşı Perrie Edwards'ın Takipçi Sayısı Bazı Beşiktaşlıları Hayrete Düşürdü!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
12.12.2024 - 15:09

Futbol oyuncularının eşleri ve partnerleri, zaman zaman sosyal medyada taraftarların ve spor camiasının gündemine oturuyor. Özellikle maç sonrası destek mesajları, kutlamalar veya özel hayatlarına dair paylaşımlar, dikkat çekici yorumlar ve etkileşimlere yol açabiliyor. Kimi zaman takım arkadaşlarının aileleriyle birlikte yapılan keyifli paylaşımlar, kimi zaman da özel günlerdeki samimi kutlamalar taraftarların beğenisini topluyor. Fakat bu kez durum biraz farklı. Beşiktaşlı Chamberlain'ın 2017 yılında beri hayatında olan, oğlunun annesi Perrie Edwards'ın ne kadar ünlü olduğu tahmin edilemedi.

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Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain Fenerbahçe derbisinde maçın tek golünü atarak takımını galibiyete taşımıştı.

Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain Fenerbahçe derbisinde maçın tek golünü atarak takımını galibiyete taşımıştı.

Bir dönemin en gözde oyuncularından biri olan 31 yaşındaki İngiliz orta sahanın nişanlısı Perrie Edwards, sosyal medyada siyah-beyazlı kulübün taraftarlarının gündemine oturdu.

Bir dönemin en gözde oyuncularından biri olan 31 yaşındaki İngiliz orta sahanın nişanlısı Perrie Edwards, sosyal medyada siyah-beyazlı kulübün taraftarlarının gündemine oturdu.

Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock ve Jade Thirlwall ile birlikte Little Mix'i oluşturan şarkıcının Instagram'daki takipçi sayısı şaşkınlık yarattı.

Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock ve Jade Thirlwall ile birlikte Little Mix'i oluşturan şarkıcının Instagram'daki takipçi sayısı şaşkınlık yarattı.

"Wings", "Black Magic", "Shout Out to My Ex" ve "Sweet Melody" gibi parçalarla dünya çapında tanınan ismin, 20 milyona yakın bir kitleye sahip olması tüm dikkatleri üzerine çetki.

"Wings", "Black Magic", "Shout Out to My Ex" ve "Sweet Melody" gibi parçalarla dünya çapında tanınan ismin, 20 milyona yakın bir kitleye sahip olması tüm dikkatleri üzerine çetki.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, Edwars'ın zaten oldukça ünlü olduğunu bilmeden paylaşımda bulundu. Gönderi viral oldu👇

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, Edwars'ın zaten oldukça ünlü olduğunu bilmeden paylaşımda bulundu. Gönderi viral oldu👇
twitter.com
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Tabii Edwards'ı tanıyanlar da vardı 😂

Tabii Edwards'ı tanıyanlar da vardı 😂
twitter.com

Hiç haberi olmayanlar da 👇

Hiç haberi olmayanlar da 👇
twitter.com

31 yaşındaki şarkıcının 2013'te One Directon'dan Zayn Malik'le de bir birlikteliği olmuştu.

31 yaşındaki şarkıcının 2013'te One Directon'dan Zayn Malik'le de bir birlikteliği olmuştu.
twitter.com

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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