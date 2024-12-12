Chamberlain'in Hayat Arkadaşı Perrie Edwards'ın Takipçi Sayısı Bazı Beşiktaşlıları Hayrete Düşürdü!

Futbol oyuncularının eşleri ve partnerleri, zaman zaman sosyal medyada taraftarların ve spor camiasının gündemine oturuyor. Özellikle maç sonrası destek mesajları, kutlamalar veya özel hayatlarına dair paylaşımlar, dikkat çekici yorumlar ve etkileşimlere yol açabiliyor. Kimi zaman takım arkadaşlarının aileleriyle birlikte yapılan keyifli paylaşımlar, kimi zaman da özel günlerdeki samimi kutlamalar taraftarların beğenisini topluyor. Fakat bu kez durum biraz farklı. Beşiktaşlı Chamberlain'ın 2017 yılında beri hayatında olan, oğlunun annesi Perrie Edwards'ın ne kadar ünlü olduğu tahmin edilemedi.