Astrolog Tuğba Karadayı Ulusoy Süper Lig'de Şampiyon Olacak Takımı Açıkladı!
Astrolog Tuğba Karadayı Ulusoy Süper Lig'de Şampiyon Olacak Takımı Açıkladı!
Futbolda şampiyonluk yarışı, taraftarların her zaman en büyük merak konularından biri. Bu heyecan, özellikle son zamanlarda astrologların da gündemine girmiş durumda. EKOL TV'de Zeliha Saraç'ın sunuculuğundaki Kafa Kafaya programına konuk olan Tuğba Karadayı Ulusoy, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de şampiyon olacak takımı paylaştı.
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İsmail Kartal'dan sonra takımı Jose Mourinho'ya emanet eden Fenerbahçe, ligde son olarak Beşiktaş yenilgisiyle lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü.
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Avrupa'da da beklentilerin altında kalan Mourinho ve öğrencilerinin, yıllardır şampiyonluk hasretine son verip veremeyeceği her zamanki gibi tartışılır hale geldi.
Astrolog Tuğba Karadayı Ulusoy, sarı-lacivertli taraftarlara kötü haberi verdi.
Ulusoy, sezon sonunda kupayı son iki yılın şampiyonu Galatasaray'ın kaldıracağını ifade etti.
Fenerbahçe'nin ise ocak ve nisan ayında kırılma yaşayacağını söyledi.
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Astrolog Tuğba Karadayı Ulusoy'un şampiyonluk açıklaması 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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