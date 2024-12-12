Astrolog Tuğba Karadayı Ulusoy Süper Lig'de Şampiyon Olacak Takımı Açıkladı!

Futbolda şampiyonluk yarışı, taraftarların her zaman en büyük merak konularından biri. Bu heyecan, özellikle son zamanlarda astrologların da gündemine girmiş durumda. EKOL TV'de Zeliha Saraç'ın sunuculuğundaki Kafa Kafaya programına konuk olan Tuğba Karadayı Ulusoy, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de şampiyon olacak takımı paylaştı.