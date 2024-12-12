Ümit Özat Fenerbahçe'de Ali Koç ve Yönetimini Desteklerken Futbolcuları Yerden Yere Vurdu!

Fenerbahçe'de kaptanlık yapan, kulüp tarihinin en akılda kalan futbolcularından biri olan Ümit Özat, kulübündeki formsuzluğu değerlendirdi. Özat, futbolculara uyarılarda bulunurken Ali Koç ve yönetimine destek çıktı. Oyuncuların kendilerine çeki düzen vermesi gerektiğini vurgulayan eski savunmacı, 'Burası Fenerbahçe!' dedi.