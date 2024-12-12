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Ümit Özat Fenerbahçe'de Ali Koç ve Yönetimini Desteklerken Futbolcuları Yerden Yere Vurdu!

Ümit Özat Fenerbahçe'de Ali Koç ve Yönetimini Desteklerken Futbolcuları Yerden Yere Vurdu!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
12.12.2024 - 12:03

Fenerbahçe'de kaptanlık yapan, kulüp tarihinin en akılda kalan futbolcularından biri olan Ümit Özat, kulübündeki formsuzluğu değerlendirdi. Özat, futbolculara uyarılarda bulunurken Ali Koç ve yönetimine destek çıktı. Oyuncuların kendilerine çeki düzen vermesi gerektiğini vurgulayan eski savunmacı, 'Burası Fenerbahçe!' dedi.

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Avrupa Ligi'nde Athletic'e 2-0 kaybeden Fenerbahçe'ye taraftarının yanı sıra yorumculardan da gelen tepkilerin ardı arkası kesilmiyor.

Avrupa Ligi'nde Athletic'e 2-0 kaybeden Fenerbahçe'ye taraftarının yanı sıra yorumculardan da gelen tepkilerin ardı arkası kesilmiyor.

Sarı-lacivertlilere bir çıkış da eski futbolcusu Ümit Özat'tan geldi.

Sarı-lacivertlilere bir çıkış da eski futbolcusu Ümit Özat'tan geldi.

TV8,5 ekranlarında konuşan Özat, "Kendinize gelin, burası Fenerbahçe. Yönetim alabileceği herkesi aldı. Daha ne yapsınlar? Futbolcular amacınız ne?” yorumunda bulundu.

TV8,5 ekranlarında konuşan Özat, "Kendinize gelin, burası Fenerbahçe. Yönetim alabileceği herkesi aldı. Daha ne yapsınlar? Futbolcular amacınız ne?” yorumunda bulundu.

Özat'ın açıklamasın tamamı 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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