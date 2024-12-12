Tekniği Yüksek Diye Samet Akaydin'i Oynatan Mourinho Bir Kez Daha Taraftarının Diline Düştü!
Tekniği Yüksek Diye Samet Akaydin'i Oynatan Mourinho Bir Kez Daha Taraftarının Diline Düştü!
Yeşil sahalarda yapılan kritik hatalar, sadece skoru değil, taraftarların duygularını da derinden etkiliyor. Özellikle savunmadaki bireysel hatalar ya da kalecilerin yanlış zamanlamaları sonucu gelen goller, tribünlerdeki gerilimi artırırken, teknik direktörlerin kararları tartışma konusu oluyor. Birçok taraftar, bu tür hataların ardından oyuncuların kulübede oturtulmasını beklerken, bazı teknik direktörler hata yapan oyuncularına güvenmeye devam ederek tepki topluyor. Gündemde son olarak Fenerbahçe'den Mourinho - Samet Akaydin ikilisi var.
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Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Athletic'e 2-0'lık skorla yenilen Fenerbahçe'de adeta kaos yaşanıyor.
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İlk gole sebep olan Samet Akaydin, sarı-lacivertli taraftarlarda büyük öfke yaratırken Ali Koç ve yönetimi de bu durumdan nasibini aldı.
Mourinho'nun sahada sessizliğe bürünmesi, "istifa" seslerinin yükselmesine neden oldu.
Portekizli teknik adamın, maç sonunda Samet tercihine dair yaptı açıklama da "bu nasıl iş" dedirtti: "Becao neden oynamadı diye merak ediyorsunuz, çünkü ben teknik ve geriden iyi top çıkaran bir stoper istiyorum. Becao farklı özellikleri olan bir stoper, ben ise aradığım özelliklere uygun seçimler yapıyorum."
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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