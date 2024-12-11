Candaş Tolga Işık'tan Galatasaray Taraftarına Osimhen Müjdesi!

Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in takımda kalıp kalmayacağı sarı-kırmızılı taraftarların her gün üzerine düşündüğü bir konu. Yüksek bonservis bedeli nedeniyle 'imkansız' olarak ifade edilen transfer için Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, geçtiğimiz günlerde harekete geçmişti. Özbek'in henüz doğrulanmasa da Çin'den sponsor bulduğu iddia edilmişti. Sevindirici haber geldi!