Candaş Tolga Işık'tan Galatasaray Taraftarına Osimhen Müjdesi!
Candaş Tolga Işık'tan Galatasaray Taraftarına Osimhen Müjdesi!
Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in takımda kalıp kalmayacağı sarı-kırmızılı taraftarların her gün üzerine düşündüğü bir konu. Yüksek bonservis bedeli nedeniyle 'imkansız' olarak ifade edilen transfer için Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, geçtiğimiz günlerde harekete geçmişti. Özbek'in henüz doğrulanmasa da Çin'den sponsor bulduğu iddia edilmişti. Sevindirici haber geldi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Takıma katıldığı günden bu yana muhteşem bir performans ortaya koyan Nijeryalı golcü Osimhen'in Galatasaray'a kalıcı transferi an meselesi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
100 milyon euroluk piyasa değeriyle dünyanın en değerli beşinci golcüsü konumunda bulunan 25 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı formayı ilk kez sırtına geçirdiğinde tüm dünyayı şaşkınlığa uğratmıştı.
Kulübünü ve Türkiye'yi çok sevdiğini her defasında dile getiren yıldız ismin transferi için kaynak bulunduğu açıklandı.
Gazeteci Candaş Tolga Işık, Galatasaray'ın mali tabloda elinin rahatlayacağını, Osimhen'in bonservisi için sponsorlarla görüşmede sona geldiğini duyurdu.
Işık'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın