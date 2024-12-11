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Candaş Tolga Işık'tan Galatasaray Taraftarına Osimhen Müjdesi!

Candaş Tolga Işık'tan Galatasaray Taraftarına Osimhen Müjdesi!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
11.12.2024 - 23:58

Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in takımda kalıp kalmayacağı sarı-kırmızılı taraftarların her gün üzerine düşündüğü bir konu. Yüksek bonservis bedeli nedeniyle 'imkansız' olarak ifade edilen transfer için Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, geçtiğimiz günlerde harekete geçmişti. Özbek'in henüz doğrulanmasa da Çin'den sponsor bulduğu iddia edilmişti. Sevindirici haber geldi!

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Takıma katıldığı günden bu yana muhteşem bir performans ortaya koyan Nijeryalı golcü Osimhen'in Galatasaray'a kalıcı transferi an meselesi.

Takıma katıldığı günden bu yana muhteşem bir performans ortaya koyan Nijeryalı golcü Osimhen'in Galatasaray'a kalıcı transferi an meselesi.

100 milyon euroluk piyasa değeriyle dünyanın en değerli beşinci golcüsü konumunda bulunan 25 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı formayı ilk kez sırtına geçirdiğinde tüm dünyayı şaşkınlığa uğratmıştı.

100 milyon euroluk piyasa değeriyle dünyanın en değerli beşinci golcüsü konumunda bulunan 25 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı formayı ilk kez sırtına geçirdiğinde tüm dünyayı şaşkınlığa uğratmıştı.

Kulübünü ve Türkiye'yi çok sevdiğini her defasında dile getiren yıldız ismin transferi için kaynak bulunduğu açıklandı.

Kulübünü ve Türkiye'yi çok sevdiğini her defasında dile getiren yıldız ismin transferi için kaynak bulunduğu açıklandı.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Galatasaray'ın mali tabloda elinin rahatlayacağını, Osimhen'in bonservisi için sponsorlarla görüşmede sona geldiğini duyurdu.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Galatasaray'ın mali tabloda elinin rahatlayacağını, Osimhen'in bonservisi için sponsorlarla görüşmede sona geldiğini duyurdu.

Işık'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım 👇

Işık'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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