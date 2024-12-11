Fenerbahçe - Athletic Maçında Tribünler Birbirine Girmiş! Bir Taraftar Yaşananları Paylaştı
Fenerbahçe - Athletic Maçında Tribünler Birbirine Girmiş! Bir Taraftar Yaşananları Paylaştı
Youtube'da yayınladığı maç vloglarıyla tanınan @Jedijaster adlı Fenerbahçeli içerik üreticisi, Athletic maçında yaşananları sosyal medya hesabından aktardı. Sarı-lacivertli taraftar, karşılaşmada birçok kaosun meydana geldiğini ifade etti. Tribünlerin karşılıklı tezahüratlarda bulunduğunu, kavgaların çıktığı ve polislerin olayları yatıştırmakta güçlük geçtiğini anlattı.
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Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Athletic'e 2-0 kaybetti, maçın önüne taraftarların yaptığı protestolar geçti.
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Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın büyük bölümünde Başkan Ali Koç'a istifa çağrısında bulundu.
Bir taraftar, maçın hemen ardından yaptığı paylaşımda "bir tribünün, bir bloğun diğerine "paralı köpekler" diye bağırdığını gördüm. Tekme tokat kavgalar çıktı" dedi.
İşte taraftarın yaşananları anlattığı paylaşımı 👇(X: @jedijaster)
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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