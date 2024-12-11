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Ali Koç'un İstifaya Davet Edildiği Fenerbahçe - Athletic Maçına Gelen Tepkiler!

Ali Koç'un İstifaya Davet Edildiği Fenerbahçe - Athletic Maçına Gelen Tepkiler!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
11.12.2024 - 21:18

Athletic'e evinde 2-0'lık skorla kaybeden Fenerbahçe'de taraftarlar, maç sonunda takımlarına büyük öfke gösterdi. Başkan Ali Koç, tepkilerin hedefi oldu. Yedi senedir başkanlık koltuğunda oturan Koç ile şu ana kadar ciddi bir başarının gelmemesi, ligde şampiyonluk hasretine son verilememesi isyan ettirdi.

Bu haberimizde detaylardan bahsetmiştik 👇

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1. Sarı-lacivertli taraftarların maç sonunda yapmış olduğu paylaşımlardan bazıları ise şu şekilde 👇

1. Sarı-lacivertli taraftarların maç sonunda yapmış olduğu paylaşımlardan bazıları ise şu şekilde 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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