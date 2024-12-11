Ali Koç'un İstifaya Davet Edildiği Fenerbahçe - Athletic Maçına Gelen Tepkiler!

Athletic'e evinde 2-0'lık skorla kaybeden Fenerbahçe'de taraftarlar, maç sonunda takımlarına büyük öfke gösterdi. Başkan Ali Koç, tepkilerin hedefi oldu. Yedi senedir başkanlık koltuğunda oturan Koç ile şu ana kadar ciddi bir başarının gelmemesi, ligde şampiyonluk hasretine son verilememesi isyan ettirdi.