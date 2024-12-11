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Fenerbahçe Yedek Kulübesi Samet'i Islıklayan Tribündeki Taraftarları Sakinleştirmeye Çalıştı

Fenerbahçe Yedek Kulübesi Samet'i Islıklayan Tribündeki Taraftarları Sakinleştirmeye Çalıştı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
11.12.2024 - 19:20

Samet AkaydinFenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Athlethic'i konuk ettiği maçta yaptığı hatalı pasla rakibine adeta golü hediye etti. Tribündeki taraftarlar, Akaydin'i ıslıklarken sarı-lacivertli kulübün yedek kulübesinden bazı isimler seyircileri sakinleştirmeye çalıştı.

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Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi 6. haftasında Athletic'i konuk ettiği mücadeleye ilk 11'de başlayan Samet Akaydin, maça damga vurdu.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi 6. haftasında Athletic'i konuk ettiği mücadeleye ilk 11'de başlayan Samet Akaydin, maça damga vurdu.

Milli futbolcunun, maçın 5. dakikasında Livakovic'e attı pas kısa düştü, rakip golü buldu.

Milli futbolcunun, maçın 5. dakikasında Livakovic'e attı pas kısa düştü, rakip golü buldu.

Tribünler, Samet'i ıslıklamaya başladı. "Lütfen tüm oyuncularımızı destekleyim" anonsu yapıldı. Seyirciler, duruma tepki gösterince yedek kulübesiyle taraftarlar karşı karşıya geldi.

Tribünler, Samet'i ıslıklamaya başladı. "Lütfen tüm oyuncularımızı destekleyim" anonsu yapıldı. Seyirciler, duruma tepki gösterince yedek kulübesiyle taraftarlar karşı karşıya geldi.

İşte o anlar 👇 (Selim Başeğmezer - Spor Arena)

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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