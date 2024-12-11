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2030 ve 2034 Dünya Kupası'nın Ev Sahipleri Açıklandı!

2030 ve 2034 Dünya Kupası'nın Ev Sahipleri Açıklandı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
11.12.2024 - 18:22

FIFA, 2030 ve 2034 Dünya Kupası’nın düzenleneceği ülkeleri resmen açıkladı. Futbolseverleri iki farklı kıtada yapılacak tarihi organizasyonlar beklerken dev yarışta bir ilk de yaşanacak.

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Turnuvanın 100. yıl dönümüne denk gelen 2030 Dünya Kupası, üç farklı ülkenin ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Turnuvanın 100. yıl dönümüne denk gelen 2030 Dünya Kupası, üç farklı ülkenin ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Fas, İspanya ve Portekiz'in ortaklaşa düzenleyeceği organizasyon, aynı zamanda birden fazla kıtada düzenlenen ilk Dünya Kupası olacak.

Fas, İspanya ve Portekiz'in ortaklaşa düzenleyeceği organizasyon, aynı zamanda birden fazla kıtada düzenlenen ilk Dünya Kupası olacak.

100. yıl özel olarak ilk üç maç, Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da oynanacak. Böylelikle bu altı ülke doğrudan Dünya Kupası'nda oynama şansını elde edecek.

100. yıl özel olarak ilk üç maç, Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da oynanacak. Böylelikle bu altı ülke doğrudan Dünya Kupası'nda oynama şansını elde edecek.

Tarihin en büyük turnuvasına ilk ev sahipliği yapan ülke, 1930'da Uruguay olmuş ve kupayı müzeyi müzesine götürmeyi başarmıştı.

Tarihin en büyük turnuvasına ilk ev sahipliği yapan ülke, 1930'da Uruguay olmuş ve kupayı müzeyi müzesine götürmeyi başarmıştı.

2034 Dünya Kupası, daha önceden ifade edildiği gibi Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek. Son Dünya Kupası, Katar'da oynanmış, şampiyon Arjantin olmuştu.

2034 Dünya Kupası, daha önceden ifade edildiği gibi Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek. Son Dünya Kupası, Katar'da oynanmış, şampiyon Arjantin olmuştu.
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Dünyanın en büyük futbol şöleni 2026 yılında ise ABD, Kanada ve Meksika'da!

Dünyanın en büyük futbol şöleni 2026 yılında ise ABD, Kanada ve Meksika'da!

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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