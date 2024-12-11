UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, İsveç temsilcisi Malmö ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Maça az bir vakit kalmışken maçla ilgili araştırmalar hız kazandı. Birçok kişi maçın ne zaman başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

Peki, Malmö - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hepsinin cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.