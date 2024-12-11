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Malmö - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Malmö - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
11.12.2024 - 15:49

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, İsveç temsilcisi Malmö ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Maça az bir vakit kalmışken maçla ilgili araştırmalar hız kazandı. Birçok kişi maçın ne zaman başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

Peki, Malmö - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hepsinin cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

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Malmö - Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Malmö - Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. hafta maçında Malmö ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen maç 12 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

Sarı-Kırmızılı ekip, grup aşamasındaki iyi performansını sürdürerek zirve yarışında avantaj elde etmek istiyor. Avrupa Ligi'nde oynadığı 5 maçta topladığı 11 puanla 4. sırada yer alan temsilcimiz, bir sonraki tura doğrudan geçiş hakkı için mücadele edecek.

Malmö - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda?

Malmö - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda?

Malmö ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 5 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Malmö, topladığı 3 puanla 30. sırada yer alıyor. Temsilcimiz Galatasaray ise liderlik yarışında iddiasını sürdürüyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 5 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Malmö, topladığı 3 puanla 30. sırada yer alıyor. Temsilcimiz Galatasaray ise liderlik yarışında iddiasını sürdürüyor.

Malmö - Galatasaray Maçında Eksikler Kimler?

Malmö - Galatasaray Maçında Eksikler Kimler?

Kritik maç öncesi Galatasaray'da bazı eksikler bulunuyor. Sivasspor deplasmanında oynanan maçta sakatlanan Barış Alper Yılmaz ve Osimhen, Malmö karşısında forma giyemeyecek. 

Ayrıca sakatlıkları devam eden Kaan Ayhan, İsmail Jakobs ve Mauro Icardi kamp kadrosunda olmayacak. Son olarak Abdülkerim Bardakcı'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Malmö - Galatasaray Maçının Hakemi Kim?

Malmö - Galatasaray Maçının Hakemi Kim?

Malmö - Galatasaray karşılaşmasını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Hakem John Brooks yönetecek. İngiliz hakemin yardımcılıklarını Simon Bennett ile Daniel Robathan üstlenecek. Dördüncü hakem olarak Darren Bond'un görev yapacağı maçta VAR hakemi ise Jarred Gillett olacak.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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