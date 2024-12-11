Malmö - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
Malmö - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, İsveç temsilcisi Malmö ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Maça az bir vakit kalmışken maçla ilgili araştırmalar hız kazandı. Birçok kişi maçın ne zaman başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.
Peki, Malmö - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hepsinin cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.
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Malmö - Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
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Malmö - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 5 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Malmö, topladığı 3 puanla 30. sırada yer alıyor. Temsilcimiz Galatasaray ise liderlik yarışında iddiasını sürdürüyor.
Malmö - Galatasaray Maçında Eksikler Kimler?
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