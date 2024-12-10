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Hakem Turgut Doman Barış Alper'i Sakatlayan Rey Manaj İçin VAR'a Ne Dedi?

Hakem Turgut Doman Barış Alper'i Sakatlayan Rey Manaj İçin VAR'a Ne Dedi?

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
10.12.2024 - 20:24

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Sivasspor'a konuk olmuş, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı. Fakat ev sahibi ekipten Rey Manaj'ın Galatasaraylı Barış Alper'e yaptığı faul maçın önüne geçmişti. Hakem Turgut Doman, VAR'ın uyarısına rağmen Arnavut golcünün sert müdahalesine kırmızı kart göstermemişti. TFF, haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

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Rey Manaj-Barış Alper Yılmaz pozisyonunun VAR konuşması 👇

Rey Manaj-Barış Alper Yılmaz pozisyonunun VAR konuşması 👇

  • VAR: Turgut Hocam, potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum.

  • Turgut Doman: Başka bir açı var mı, tam bileğe mi basıyor, krampon var mı?

  • VAR: Gösteriyorum bir açı daha.

  • Turgut Doman: Buradan bir oynatalım önce. Abi ben kararımda kalıyorum. Ayağı ile krampona bastığını görüyorum.

  • VAR: Tamamdır, karar senin.

Trabzonspor - Kasımpaşa maçında Enis Destan'a yapılan faul 👇

Trabzonspor - Kasımpaşa maçında Enis Destan'a yapılan faul 👇

  • VAR: Zorbay hocam. Topun içeride olup olmadığını kontrol ettim. 77 numaralı oyuncunun 94 numaralı oyuncuya bir darbesi var. 

  • VAR: Potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum. 

  • VAR: Off the ball offense.

  • Zorbay Küçük: Geldim.

  • Zorbay Küçük: Temas anında topun oyunda olduğunu gösteriyorsun şu an değil mi? 

  • VAR: Evet. Temas anı ve top çizgi üzerinde.

  • VAR: Şimdi hareketi gösteriyorum.

  • Zorbay Küçük: Tamamdır. Topun oyunda olduğuna eminiz. Tek ekran yapalım.

  • Zorbay Küçük: Tamamdır. Sarı kart ve penaltı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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