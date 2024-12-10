Hakem Turgut Doman Barış Alper'i Sakatlayan Rey Manaj İçin VAR'a Ne Dedi?
Hakem Turgut Doman Barış Alper'i Sakatlayan Rey Manaj İçin VAR'a Ne Dedi?
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Sivasspor'a konuk olmuş, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı. Fakat ev sahibi ekipten Rey Manaj'ın Galatasaraylı Barış Alper'e yaptığı faul maçın önüne geçmişti. Hakem Turgut Doman, VAR'ın uyarısına rağmen Arnavut golcünün sert müdahalesine kırmızı kart göstermemişti. TFF, haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.
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Rey Manaj-Barış Alper Yılmaz pozisyonunun VAR konuşması 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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