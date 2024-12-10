Galatasaray Başkanı Dursun Özbek TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na Sert Çıktı!

“Seviyesi, konuşma tarzı ve söyledikleri itibarıyla, Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı’na Fenerbahçe Asbaşkanının bu şekilde konuşması kabul edilemez. Haddine değil. Türk futbolu tuhaf bir duruma geldi. Rakip takıma br laf söylüyoruz, cevap TFF Başkanından geliyor. TFF Başkanı savunmaya çalışıyor. Bugün Galatasaray gündeminde aslında yapılan hakem hataları ve TFF başkanının şahsımı tehdit etmesi var. Bir bakıyorsunuz rakip takım çıkıyor, gündemi değiştirmeye dair çeşitli söylemlerde bulunuyor. İkinci Başkanıma laf ediyor. bunlar kabul edilemez. MHK’nın nasıl yanlış yönettiğini Türk futboluna anlatmaya çalıştım. TFF Başkanı çıkıyor, hakemler bana komplo kuruyor, operasyon çekiyor diye yayın yapıyor. Sen başkan değil misin? Sen yönetiyorsun. Senin kurulun. Sayın Başkan, gereğini yapman lazım. Komplo kuruyorlar gibi söylemlerle gündemi değiştirmeye çalışmayalım. Yapılan hareketlerin Türk futboluna etkisi çok büyük. Herkes bundan etkileniyor. TFF Başkanı, kendisine komplo kurduğu iddia ettiği MHK Başkanı ile ilgili söylemden çok eyleme geçmesi lazım.”

“Biz futbolu sahada oynamanın peşindeyiz. Dönemimizde sahada bileğimizi kimse bükemiyor. Bu sefer güç kullanmak suretiyle, maddi olanakları kullanmak suretiyle yeşil sahadaki mücadele bambaşka bir şeye dönüştürülüyor. Sahada bambaşka bir etkileşim oluyor. Onun için burada yayıncı kuruluşu da aynı potaya koyuyorum. Onlar da ticari kaygı ile görsellerini, VAR’a gönderdikleri görüntüleri ona göre düzenledikleri düşüncesindeyim. Bunların hepsinin hesabını soracağız. Bunların hepsinin Türk futbolundan el çekmesini sağlamak istiyoruz.