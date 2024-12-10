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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na Sert Çıktı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na Sert Çıktı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
10.12.2024 - 18:40

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki rekabet, bu sezon oldukça farklı bir noktaya geldi. İki kulübün de üst düzey yöneticileri, çarpıcı açıklamalarda bulunurken geçtiğimiz günlerde konuya TFF Başkanı İbrahim Hacısomanoğlu da dahil olmuştu. Hacısomanoğlu, sarı-kırmızılı kulübün eleştirilerine tepki göstermişti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sivasspor maçında Barış Alper'e yapılan, gündem olan faul sonrası harekete geçilmesini istedi.

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Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde Yılın Başkanı Ödülü Galatasaray'dan Dursun Özbek'in oldu.

Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde Yılın Başkanı Ödülü Galatasaray'dan Dursun Özbek'in oldu.

Özbek, ödül töreni sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na seslendi.

Özbek, ödül töreni sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na seslendi.

Acun Ilıcalı'nın İbahim Hatipoğlu'na yönelik sözlerini "hadsiz" ve "kabul edilemez" olarak nitelendirirken, TFF Başkanı'nın tarafsız davranmadığını ve hakem hatalarıyla ilgili adım atması gerektiğini vurguladı.

Acun Ilıcalı'nın İbahim Hatipoğlu'na yönelik sözlerini "hadsiz" ve "kabul edilemez" olarak nitelendirirken, TFF Başkanı'nın tarafsız davranmadığını ve hakem hatalarıyla ilgili adım atması gerektiğini vurguladı.

“Seviyesi, konuşma tarzı ve söyledikleri itibarıyla, Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı’na Fenerbahçe Asbaşkanının bu şekilde konuşması kabul edilemez. Haddine değil. Türk futbolu tuhaf bir duruma geldi. Rakip takıma br laf söylüyoruz, cevap TFF Başkanından geliyor. TFF Başkanı savunmaya çalışıyor. Bugün Galatasaray gündeminde aslında yapılan hakem hataları ve TFF başkanının şahsımı tehdit etmesi var. Bir bakıyorsunuz rakip takım çıkıyor, gündemi değiştirmeye dair çeşitli söylemlerde bulunuyor. İkinci Başkanıma laf ediyor. bunlar kabul edilemez. MHK’nın nasıl yanlış yönettiğini Türk futboluna anlatmaya çalıştım. TFF Başkanı çıkıyor, hakemler bana komplo kuruyor, operasyon çekiyor diye yayın yapıyor. Sen başkan değil misin? Sen yönetiyorsun. Senin kurulun. Sayın Başkan, gereğini yapman lazım. Komplo kuruyorlar gibi söylemlerle gündemi değiştirmeye çalışmayalım. Yapılan hareketlerin Türk futboluna etkisi çok büyük. Herkes bundan etkileniyor. TFF Başkanı, kendisine komplo kurduğu iddia ettiği MHK Başkanı ile ilgili söylemden çok eyleme geçmesi lazım.” 

“Biz futbolu sahada oynamanın peşindeyiz. Dönemimizde sahada bileğimizi kimse bükemiyor. Bu sefer güç kullanmak suretiyle, maddi olanakları kullanmak suretiyle yeşil sahadaki mücadele bambaşka bir şeye dönüştürülüyor. Sahada bambaşka bir etkileşim oluyor. Onun için burada yayıncı kuruluşu da aynı potaya koyuyorum. Onlar da ticari kaygı ile görsellerini, VAR’a gönderdikleri görüntüleri ona göre düzenledikleri düşüncesindeyim. Bunların hepsinin hesabını soracağız. Bunların hepsinin Türk futbolundan el çekmesini sağlamak istiyoruz.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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