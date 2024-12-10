Galatasaray Başkanı Dursun Özbek TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na Sert Çıktı!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na Sert Çıktı!
Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki rekabet, bu sezon oldukça farklı bir noktaya geldi. İki kulübün de üst düzey yöneticileri, çarpıcı açıklamalarda bulunurken geçtiğimiz günlerde konuya TFF Başkanı İbrahim Hacısomanoğlu da dahil olmuştu. Hacısomanoğlu, sarı-kırmızılı kulübün eleştirilerine tepki göstermişti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sivasspor maçında Barış Alper'e yapılan, gündem olan faul sonrası harekete geçilmesini istedi.
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Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde Yılın Başkanı Ödülü Galatasaray'dan Dursun Özbek'in oldu.
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Özbek, ödül töreni sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na seslendi.
Acun Ilıcalı'nın İbahim Hatipoğlu'na yönelik sözlerini "hadsiz" ve "kabul edilemez" olarak nitelendirirken, TFF Başkanı'nın tarafsız davranmadığını ve hakem hatalarıyla ilgili adım atması gerektiğini vurguladı.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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