Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'e Yanıt Verdi

Acun Ilıcalı bugün katıldığı medya ve spor içerikli bir zirvede basın mensuplarıyla bir araya geldi. Soruları yanıtlayan Ilıcalı, son günlerin gündem konusu Barış Alper Yılmaz'la ilgili de konuştu. Acun Ilıcalı, Galatasaray yönetim kurulu üyesi Metin Öztürk'e de yanıt verdi. Şike iması yapıldığını söyleyen Ilıcalı'nın cevabı sert oldu. Ilıcalı, Galatasaray camiasına da seslendi.