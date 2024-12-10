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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'e Yanıt Verdi

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'e Yanıt Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.12.2024 - 13:24

Acun Ilıcalı bugün katıldığı medya ve spor içerikli bir zirvede basın mensuplarıyla bir araya geldi. Soruları yanıtlayan Ilıcalı, son günlerin gündem konusu Barış Alper Yılmaz'la ilgili de konuştu. Acun Ilıcalı, Galatasaray yönetim kurulu üyesi Metin Öztürk'e de yanıt verdi. Şike iması yapıldığını söyleyen Ilıcalı'nın cevabı sert oldu. Ilıcalı, Galatasaray camiasına da seslendi.

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Acun Ilıcalı, Barış Alper Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerini iletirken Galatasaray camiasına da geçen yılki Trabzonspor maçlarını hatırlattı.

Acun Ilıcalı, Barış Alper Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerini iletirken Galatasaray camiasına da geçen yılki Trabzonspor maçlarını hatırlattı.

Ilcalı, "Barış Alper’e geçmiş olsun. Bizim futbolcularımız hayati tehlike atlatırken Trabzon’da linçlenmeye çalışılırken karşı tarafın yaklaşımını biliyoruz" dedi.

Ilcalı, "Barış Alper’e geçmiş olsun. Bizim futbolcularımız hayati tehlike atlatırken Trabzon’da linçlenmeye çalışılırken karşı tarafın yaklaşımını biliyoruz" dedi.

Metin Öztürk'ün Rey Manaj ve Fenerbahçe hakkında söylediklerine de değinen Ilıcalı, "Bizim maçta oynamamasına şike iması yapıyor. Vahim duyumlar var, eee duyum ne söyleyen yok" diyerek Öztürk'ü eleştirdi.

Metin Öztürk'ün Rey Manaj ve Fenerbahçe hakkında söylediklerine de değinen Ilıcalı, "Bizim maçta oynamamasına şike iması yapıyor. Vahim duyumlar var, eee duyum ne söyleyen yok" diyerek Öztürk'ü eleştirdi.

Acun Ilıcalı, Galatasaraylılara da seslendi. Ilıcalı, "Sizin yöneticiniz çirkin şekilde şike imasında bulundu. Hayatınızda böyle arsız, adi bir suçlama gördünüz mü? Bu tip soytarılar çıkıp böyle konuşmalar yaptıkça Türk futbolu kaosa sürüklenir" dedi.

Acun Ilıcalı, Galatasaraylılara da seslendi. Ilıcalı, "Sizin yöneticiniz çirkin şekilde şike imasında bulundu. Hayatınızda böyle arsız, adi bir suçlama gördünüz mü? Bu tip soytarılar çıkıp böyle konuşmalar yaptıkça Türk futbolu kaosa sürüklenir" dedi.

Acun Ilıcalı, Öztürk'ü kastederek "Ben de kendisine ağır bir şekilde suçlama yapacağım. Bizim için şike imasında bulunan şerefsizdir diyorum. Açık açık söylüyorum. İnsanlar, birinin namusuna dil uzatırken hadlerini bilecekler! İnşallah bu çirkinlikler biter." dedi.

Acun Ilıcalı, Öztürk'ü kastederek "Ben de kendisine ağır bir şekilde suçlama yapacağım. Bizim için şike imasında bulunan şerefsizdir diyorum. Açık açık söylüyorum. İnsanlar, birinin namusuna dil uzatırken hadlerini bilecekler! İnşallah bu çirkinlikler biter." dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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