Serdar Ali Çelikler'den Mourinho'ya Avrupa Eleştirisi: "Senin Aklın Fikrin Avrupa Basınında Manşet Olmak"
Serdar Ali Çelikler'den Mourinho'ya Avrupa Eleştirisi: "Senin Aklın Fikrin Avrupa Basınında Manşet Olmak"
Ligde zor günler geçiren Fenerbahçe'ye hayati bir maç kaybeden Fenerbahçe'de Mourinho'ya eleştiriler sürüyor. Çelikler, Mourinho'nun oyuncu tercihlerini hafta içi oynanacak Bilbao maçına göre tercih ettiğini söyledi. Derbi kadrosunda bunu göz önünde bulundurduğunu iddia etti. Çelikler, 'Aklı fikri Avrupa'da Bilbao'yu yenip oralarda manşete çıkmak' dedi. Serdar Ali Çelikler kendi üslubuyla Mourinho'ya sert eleştiriler getirdi.
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Galatasaray'ın ardından Beşiktaş derbisini de kaybeden Jose Mourinho'ya Fenerbahçe'de eleştiriler var. Serdar Ali Çelikler de en çok eleştiren isimlerden biri oldu.
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Serdar Ali Çelikler, Portekizli teknik direktörü Beşiktaş maçındayken Bilbao maçının hesaplarını yapmakla suçladı.
Serdar Ali Çelikler, "Top Player Oğuz Aydın ile Kostic derbide sence neden oynadı?" diye program partneri Ali Ece'ye soru yöneltti.
Çelikler, "Atletic Bilbao maçında oynayamayacaklar çünkü. Senin aklın fikrin Bilbao maçındaydı." diye eleştirdiği Mourinho'yu derbiyi önemsememekle itham etti.
Serdar Ali Çelikler, Mourinho'ya ithafen "Aklı Marca'da, BBC'de, Sport Bible'da, The Guardian'da. Mourinho, Bilbao'yu yenerse manşetlere gireceğini biliyor." dedi.
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Serdar Ali Çelikler'in Mourinho'ya eleştirileri:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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