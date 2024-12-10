Serdar Ali Çelikler'den Mourinho'ya Avrupa Eleştirisi: "Senin Aklın Fikrin Avrupa Basınında Manşet Olmak"

Ligde zor günler geçiren Fenerbahçe'ye hayati bir maç kaybeden Fenerbahçe'de Mourinho'ya eleştiriler sürüyor. Çelikler, Mourinho'nun oyuncu tercihlerini hafta içi oynanacak Bilbao maçına göre tercih ettiğini söyledi. Derbi kadrosunda bunu göz önünde bulundurduğunu iddia etti. Çelikler, 'Aklı fikri Avrupa'da Bilbao'yu yenip oralarda manşete çıkmak' dedi. Serdar Ali Çelikler kendi üslubuyla Mourinho'ya sert eleştiriler getirdi.