Beşiktaş - Fenerbahçe Maçından Sonra Sosyal Medyanın Dilinde "Salıncak" Paylaşımı Vardı
Beşiktaş - Fenerbahçe Maçından Sonra Sosyal Medyanın Dilinde "Salıncak" Paylaşımı Vardı
Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi 1-0'la geçerek tarihi bir gece yaşadı Maçın ardından sosyal medyada da Beşiktaşlıların büyük sevinci vardı. Beşiktaşlılar geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın yaptığı 'salıncak' paylaşımına gönderme yapmayı unutmadılar. Fenerbahçe cephesinde de öfke vardı. Derbi gecesi sosyal medyaya yansıyan bazı tepkileri derledik.
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Beşiktaş derbide rakibi Fenerbahçe'yi 1-0 yenmeyi başardı. Maçın ardından sosyal medyada da tepkiler hayli fazlaydı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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