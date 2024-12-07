Beşiktaş - Fenerbahçe Maçından Sonra Sosyal Medyanın Dilinde "Salıncak" Paylaşımı Vardı

Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi 1-0'la geçerek tarihi bir gece yaşadı Maçın ardından sosyal medyada da Beşiktaşlıların büyük sevinci vardı. Beşiktaşlılar geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın yaptığı 'salıncak' paylaşımına gönderme yapmayı unutmadılar. Fenerbahçe cephesinde de öfke vardı. Derbi gecesi sosyal medyaya yansıyan bazı tepkileri derledik.