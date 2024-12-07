Beşiktaş - Fenerbahçe Maçı Öncesinde Jose Mourinho'dan Dikkat Çeken Beşiktaş Açıklaması
Beşiktaş - Fenerbahçe Maçı Öncesinde Jose Mourinho'dan Dikkat Çeken Beşiktaş Açıklaması
Beşiktaş - Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya geliyor. Beşiktaş galibiyet hasretine son vermek için maça çıkıyor. Misafir Fenerbahçe ise zirve yolunda hata yapmadan iddiasını sürdürmenin peşinde. Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho da maç öncesi önemli açıklamalar yaptı. Mourinho, Beşiktaş'ın şampiyonluk iddiası olmadığı için bu maçın kendileri adına zor geçeceğini söyledi.
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Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesinde Jose Mourinho yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Mourinho, rakiplerine karşı temkinli bir dil kullanmayı tercih etti.
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Jose Mourinho rakiplerinin ligdeki konumuna değinerek "Beşiktaş'ın bu durumu onlar için bir avantaj. Ligi kazanma şansları yok ama derbiyi kazanma ihtimalleri var" dedi.
Süper Lig'de derbi kazanmanın önemini söyleyen Mourinho, "Bu ligde anladığım kadarıyla bazen derbileri kazanmak ligi kazanmaktan daha değerli olabiliyor" açıklaması yaptı.
Portekizli teknik direktör maç öncesi kişisel hazırlığına da değindi; Mourinho, "Bu maçlardan önce iyi uyuyorum. Maçlardan sonra adrenalini hissettiğim için uyumakta zorlanıyorum" dedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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