onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe , Beşiktaş
Beşiktaş - Fenerbahçe Maçı Öncesinde Jose Mourinho'dan Dikkat Çeken Beşiktaş Açıklaması

Beşiktaş - Fenerbahçe Maçı Öncesinde Jose Mourinho'dan Dikkat Çeken Beşiktaş Açıklaması

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.12.2024 - 18:29

Beşiktaş - Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya geliyor. Beşiktaş galibiyet hasretine son vermek için maça çıkıyor. Misafir Fenerbahçe ise zirve yolunda hata yapmadan iddiasını sürdürmenin peşinde. Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho da maç öncesi önemli açıklamalar yaptı. Mourinho, Beşiktaş'ın şampiyonluk iddiası olmadığı için bu maçın kendileri adına zor geçeceğini söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesinde Jose Mourinho yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Mourinho, rakiplerine karşı temkinli bir dil kullanmayı tercih etti.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesinde Jose Mourinho yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Mourinho, rakiplerine karşı temkinli bir dil kullanmayı tercih etti.

Jose Mourinho rakiplerinin ligdeki konumuna değinerek "Beşiktaş'ın bu durumu onlar için bir avantaj. Ligi kazanma şansları yok ama derbiyi kazanma ihtimalleri var" dedi.

Jose Mourinho rakiplerinin ligdeki konumuna değinerek "Beşiktaş'ın bu durumu onlar için bir avantaj. Ligi kazanma şansları yok ama derbiyi kazanma ihtimalleri var" dedi.

Süper Lig'de derbi kazanmanın önemini söyleyen Mourinho, "Bu ligde anladığım kadarıyla bazen derbileri kazanmak ligi kazanmaktan daha değerli olabiliyor" açıklaması yaptı.

Süper Lig'de derbi kazanmanın önemini söyleyen Mourinho, "Bu ligde anladığım kadarıyla bazen derbileri kazanmak ligi kazanmaktan daha değerli olabiliyor" açıklaması yaptı.

Portekizli teknik direktör maç öncesi kişisel hazırlığına da değindi; Mourinho, "Bu maçlardan önce iyi uyuyorum. Maçlardan sonra adrenalini hissettiğim için uyumakta zorlanıyorum" dedi.

Portekizli teknik direktör maç öncesi kişisel hazırlığına da değindi; Mourinho, "Bu maçlardan önce iyi uyuyorum. Maçlardan sonra adrenalini hissettiğim için uyumakta zorlanıyorum" dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın