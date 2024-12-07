Beşiktaş - Fenerbahçe Maçı Öncesinde Jose Mourinho'dan Dikkat Çeken Beşiktaş Açıklaması

Beşiktaş - Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya geliyor. Beşiktaş galibiyet hasretine son vermek için maça çıkıyor. Misafir Fenerbahçe ise zirve yolunda hata yapmadan iddiasını sürdürmenin peşinde. Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho da maç öncesi önemli açıklamalar yaptı. Mourinho, Beşiktaş'ın şampiyonluk iddiası olmadığı için bu maçın kendileri adına zor geçeceğini söyledi.