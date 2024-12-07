Beşiktaş - Fenerbahçe Derbisinde İlk 11'ler Belli Oldu
Beşiktaş - Fenerbahçe Derbisinde İlk 11'ler Belli Oldu
Süper Lig'in önemli derbilerinden biri de şüphesiz Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi... İki takım yüz yılı aşan mazilerinde birçok kez karşı karşıya geldi ve heyecan dolu maçlar izlettiler. Bu gece de İstanbul'da aynı şekilde iki takım karşı karşıya geliyor. Beşiktaş'ın ev sahipliği yaptığı maçta Kara Kartal yara sarmak, Fenerbahçe hatasız yoluna devam etmek istiyor. Maça dakikalar kala iki takımın kadrosu belli oldu.
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Ev sahibi Beşiktaş'ın ilk 11'i: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Rashica, Salih, Gedson, Rafa Silva, Immobile
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Misafir takım Fenerbahçe'nin ilk 11'i ise şöyle: Livakovic, Mert, Djiku, Samet, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz, Tadic, Maximin, Dzeko
Beşiktaş'ın paylaşımı:
Fenerbahçe'nin paylaşımı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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