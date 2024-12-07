Beşiktaş - Fenerbahçe Derbisinde İlk 11'ler Belli Oldu

Süper Lig'in önemli derbilerinden biri de şüphesiz Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi... İki takım yüz yılı aşan mazilerinde birçok kez karşı karşıya geldi ve heyecan dolu maçlar izlettiler. Bu gece de İstanbul'da aynı şekilde iki takım karşı karşıya geliyor. Beşiktaş'ın ev sahipliği yaptığı maçta Kara Kartal yara sarmak, Fenerbahçe hatasız yoluna devam etmek istiyor. Maça dakikalar kala iki takımın kadrosu belli oldu.