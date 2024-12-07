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VakıfBank'a 3-0 Kaybeden Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı Büyük Tepki Topladı

VakıfBank'a 3-0 Kaybeden Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı Büyük Tepki Topladı

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
07.12.2024 - 17:16

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında VakıfBank ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Akatlar Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı kazanan taraf konuk ekip VakıfBank oldu. Bir süredir galibiyet yüzü görmeyen Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Siyah-Beyazlı taraftarlardan büyük tepki gördü. Futbolda alınan kötü sonuçların ardından kadın voleybol takımının da kötü gidişatı sonrası Beşiktaşlı taraftarlar isyan bayrağını çekti.

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Sultanlar Ligi'nin 12. hafta mücadelesinde Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, VakıfBank'ı evinde ağırladı. Mücadeleyi kazanan ekip 3-0'lık setler sonucunda VakıfBank oldu.

Sultanlar Ligi'nin 12. hafta mücadelesinde Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, VakıfBank'ı evinde ağırladı. Mücadeleyi kazanan ekip 3-0'lık setler sonucunda VakıfBank oldu.

Alınan bu sonuçla beraber kötü gidişe dur diyemeyen Beşiktaş, sosyal medyada taraftarların tepkisiyle karşılaştı.

Alınan bu sonuçla beraber kötü gidişe dur diyemeyen Beşiktaş, sosyal medyada taraftarların tepkisiyle karşılaştı.

İşte, Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'na gelen tepkiler👇

İşte, Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'na gelen tepkiler👇
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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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