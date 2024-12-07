Galatasaray Daikin Forması Giyen İlkin Aydın'ın Eczacıbaşı Maçındaki Performansı Tartışma Yarattı
Galatasaray Daikin Forması Giyen İlkin Aydın'ın Eczacıbaşı Maçındaki Performansı Tartışma Yarattı
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, 2024-2025 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi 12. haftasında lider Eczacıbaşı Dynavit'e konuk oldu. Zorlu geçen mücadelede Galatasaray Daikin, maçı 22-25, 25-11, 14-25 ve 19-25’lik setlerle 3-1 kazandı ve Sultanlar Ligi'ndeki galibiyet sayısını 9’a yükseltti.
Karşılaşmayla ilgili en çok konuşulan konulardan biri de İlkin Aydın'ın performansı oldu. İkinci sette çok kötü bir performans sergileyen İlkin Aydın'a sosyal medyadan tepkiler geldi. Ancak sonraki setlerde performansını toparlayan Galatasaray'ın kaptanı, bu defa ''Çok iyi toparladı, helal olsun'' yorumları aldı.
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Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi'nde konuk olduğu Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup etmeyi başardı. Mücadeleyi 14 sayıyla tamamlayan İlkin Aydın'ın 2. set performansı sosyal medyada tepki topladı. Ancak sonradan performansını çok iyi toparlayan İlkin Aydın, Galatasaray'ın galibiyetinde fark yaratan isimlerden biri oldu.
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Maç devam ederken İlkin Aydın'ın 2. sette gösterdiği kötü performansın istatistikleri Twitter'da paylaşıldı👇
İlkin Aydın'ın 2. setteki performansı adeta yerden yere vuruldu👇
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Fakat İlkin Aydın oyundan düşmedi ve performansını çok iyi toparlayarak galibiyete öncülük eden isimlerden biri oldu. İlkin Aydın'ın maç sonu istatistikleri de paylaşıldı👇
Bu defa İlkin Aydın'ın maç sonu performansına övgüler geldi👇
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