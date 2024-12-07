onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Voleybol
Galatasaray Daikin Forması Giyen İlkin Aydın'ın Eczacıbaşı Maçındaki Performansı Tartışma Yarattı

Galatasaray Daikin Forması Giyen İlkin Aydın'ın Eczacıbaşı Maçındaki Performansı Tartışma Yarattı

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
07.12.2024 - 12:53

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, 2024-2025 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi 12. haftasında lider Eczacıbaşı Dynavit'e konuk oldu. Zorlu geçen mücadelede Galatasaray Daikin, maçı 22-25, 25-11, 14-25 ve 19-25’lik setlerle 3-1 kazandı ve Sultanlar Ligi'ndeki galibiyet sayısını 9’a yükseltti. 

Karşılaşmayla ilgili en çok konuşulan konulardan biri de İlkin Aydın'ın performansı oldu. İkinci sette çok kötü bir performans sergileyen İlkin Aydın'a sosyal medyadan tepkiler geldi. Ancak sonraki setlerde performansını toparlayan Galatasaray'ın kaptanı, bu defa ''Çok iyi toparladı, helal olsun'' yorumları aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi'nde konuk olduğu Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup etmeyi başardı. Mücadeleyi 14 sayıyla tamamlayan İlkin Aydın'ın 2. set performansı sosyal medyada tepki topladı. Ancak sonradan performansını çok iyi toparlayan İlkin Aydın, Galatasaray'ın galibiyetinde fark yaratan isimlerden biri oldu.

Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi'nde konuk olduğu Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup etmeyi başardı. Mücadeleyi 14 sayıyla tamamlayan İlkin Aydın'ın 2. set performansı sosyal medyada tepki topladı. Ancak sonradan performansını çok iyi toparlayan İlkin Aydın, Galatasaray'ın galibiyetinde fark yaratan isimlerden biri oldu.

Maç devam ederken İlkin Aydın'ın 2. sette gösterdiği kötü performansın istatistikleri Twitter'da paylaşıldı👇

Maç devam ederken İlkin Aydın'ın 2. sette gösterdiği kötü performansın istatistikleri Twitter'da paylaşıldı👇
twitter.com

İlkin Aydın'ın 2. setteki performansı adeta yerden yere vuruldu👇

İlkin Aydın'ın 2. setteki performansı adeta yerden yere vuruldu👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Fakat İlkin Aydın oyundan düşmedi ve performansını çok iyi toparlayarak galibiyete öncülük eden isimlerden biri oldu. İlkin Aydın'ın maç sonu istatistikleri de paylaşıldı👇

Fakat İlkin Aydın oyundan düşmedi ve performansını çok iyi toparlayarak galibiyete öncülük eden isimlerden biri oldu. İlkin Aydın'ın maç sonu istatistikleri de paylaşıldı👇
twitter.com

Bu defa İlkin Aydın'ın maç sonu performansına övgüler geldi👇

Bu defa İlkin Aydın'ın maç sonu performansına övgüler geldi👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bunlara da göz atın:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın