Galatasaray Daikin Forması Giyen İlkin Aydın'ın Eczacıbaşı Maçındaki Performansı Tartışma Yarattı

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, 2024-2025 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi 12. haftasında lider Eczacıbaşı Dynavit'e konuk oldu. Zorlu geçen mücadelede Galatasaray Daikin, maçı 22-25, 25-11, 14-25 ve 19-25’lik setlerle 3-1 kazandı ve Sultanlar Ligi'ndeki galibiyet sayısını 9’a yükseltti.

Karşılaşmayla ilgili en çok konuşulan konulardan biri de İlkin Aydın'ın performansı oldu. İkinci sette çok kötü bir performans sergileyen İlkin Aydın'a sosyal medyadan tepkiler geldi. Ancak sonraki setlerde performansını toparlayan Galatasaray'ın kaptanı, bu defa ''Çok iyi toparladı, helal olsun'' yorumları aldı.