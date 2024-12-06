Real Madrid'i Deplasmanda 82-70 Mağlup Eden Fenerbahçe Beko'ya Gelen Tepkiler
Real Madrid'i Deplasmanda 82-70 Mağlup Eden Fenerbahçe Beko'ya Gelen Tepkiler
Turkish Airlines EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Real Madrid'le deplasmanda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 82-70 kazanan Sarı-Lacivertli ekip, EuroLeague'deki 10. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis 33 sayı üreterek galibiyette büyük pay sahibi oldu. Baldwin 10, Melli 7, Birch 7, Biberovic ve Guduric ise 6 sayıyla katkı verirken Fenerbahçe Beko'nun galibiyeti sosyal medyada çok konuşuldu.
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Turkish Airlines EuroLeague'in 14. hafta maçında Fenerbahçe Beko, WiZink Center’da Real Madrid’e konuk oldu.
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Heyecanla izlenen maçı 82-70'lik skorla kazanan taraf temsilcimiz Fenerbahçe Beko oldu.
Fenerbahçe'de Nigel Hayes-Davis 33 sayıyla büyük bir katkı verirken, Real Madrid'de Facundo Campazzo'nun 14 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
Fenerbahçe Beko'nun galibiyeti sosyal medyada da çok konuşuldu👇
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Maçı kenarda izleyen Real Madrid Futbol Takımı'nın yıldızı Vinicius Jr. da yorumlardan nasibini aldı👇
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Ürettiği 33 sayıyla Fenerbahçe'nin galibiyetinde başrol oynayan Nigel Hayes-Davis öve öve bitirilemedi👇
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