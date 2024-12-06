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Real Madrid'i Deplasmanda 82-70 Mağlup Eden Fenerbahçe Beko'ya Gelen Tepkiler

Real Madrid'i Deplasmanda 82-70 Mağlup Eden Fenerbahçe Beko'ya Gelen Tepkiler

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
06.12.2024 - 08:05

Turkish Airlines EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Real Madrid'le deplasmanda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 82-70 kazanan Sarı-Lacivertli ekip, EuroLeague'deki 10. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis 33 sayı üreterek galibiyette büyük pay sahibi oldu. Baldwin 10, Melli 7, Birch 7, Biberovic ve Guduric ise 6 sayıyla katkı verirken Fenerbahçe Beko'nun galibiyeti sosyal medyada çok konuşuldu.

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Turkish Airlines EuroLeague'in 14. hafta maçında Fenerbahçe Beko, WiZink Center’da Real Madrid’e konuk oldu.

Turkish Airlines EuroLeague'in 14. hafta maçında Fenerbahçe Beko, WiZink Center’da Real Madrid’e konuk oldu.

Heyecanla izlenen maçı 82-70'lik skorla kazanan taraf temsilcimiz Fenerbahçe Beko oldu.

Heyecanla izlenen maçı 82-70'lik skorla kazanan taraf temsilcimiz Fenerbahçe Beko oldu.

Fenerbahçe'de Nigel Hayes-Davis 33 sayıyla büyük bir katkı verirken, Real Madrid'de Facundo Campazzo'nun 14 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Fenerbahçe'de Nigel Hayes-Davis 33 sayıyla büyük bir katkı verirken, Real Madrid'de Facundo Campazzo'nun 14 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Fenerbahçe Beko'nun galibiyeti sosyal medyada da çok konuşuldu👇

Fenerbahçe Beko'nun galibiyeti sosyal medyada da çok konuşuldu👇
twitter.com

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👇
twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

Maçı kenarda izleyen Real Madrid Futbol Takımı'nın yıldızı Vinicius Jr. da yorumlardan nasibini aldı👇

Maçı kenarda izleyen Real Madrid Futbol Takımı'nın yıldızı Vinicius Jr. da yorumlardan nasibini aldı👇
twitter.com

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twitter.com

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Ürettiği 33 sayıyla Fenerbahçe'nin galibiyetinde başrol oynayan Nigel Hayes-Davis öve öve bitirilemedi👇

Ürettiği 33 sayıyla Fenerbahçe'nin galibiyetinde başrol oynayan Nigel Hayes-Davis öve öve bitirilemedi👇
twitter.com

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twitter.com

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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