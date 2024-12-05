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Galatasaray, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu İstifaya Davet Etti!

Galatasaray, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu İstifaya Davet Etti!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
05.12.2024 - 22:11

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bu akşam TRT Spor'un canlı yayın konuğu oldu. Canlı yayında oldukça çarpıcı açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına cevap verdi. Yayın devam ederken şok bir gelişme yaşandı. Galatasaray Spor Kulübü, resmi hesaplarından yaptığı açıklamayla TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu istifaya davet etti.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TRT Spor'un canlı yayın konuğu oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TRT Spor'un canlı yayın konuğu oldu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in ''Yalılarda buluşup Galatasaray'a komplo kuruyorlar.'' tarzı açıklamalarına sert cevap veren Hacıosmanoğlu, bu iftiraların ahlak sınırlarını aştığını söyledi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in ''Yalılarda buluşup Galatasaray'a komplo kuruyorlar.'' tarzı açıklamalarına sert cevap veren Hacıosmanoğlu, bu iftiraların ahlak sınırlarını aştığını söyledi.

Hacıosmanoğlu'nun canlı yayında yaptığı açıklamaları şu içeriğimizde bulabilirsiniz👇

Canlı yayın devam ederken bir açıklama yayınlayan Galatasaray Spor Kulübü, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun tarafsızlığını yitirdiğini gerekçe göstererek istifa çağrısında bulundu👇

Canlı yayın devam ederken bir açıklama yayınlayan Galatasaray Spor Kulübü, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun tarafsızlığını yitirdiğini gerekçe göstererek istifa çağrısında bulundu👇
twitter.com

Galatasaraylı taraftarlardan o açıklamaya destek geldi👇

Galatasaraylı taraftarlardan o açıklamaya destek geldi👇
twitter.com

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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