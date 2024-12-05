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Türk Futbolunda Bu Da Oldu: Maçı Yöneten Hakem, Ev Sahibi Takımın Futbolcusu Çıktı!

Türk Futbolunda Bu Da Oldu: Maçı Yöneten Hakem, Ev Sahibi Takımın Futbolcusu Çıktı!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
05.12.2024 - 20:10

Türk futbolunda bugüne kadar birçok hakem skandalına şahit olduk. Ancak bu seferki skandal, gerçekten uzun süre hafızalardan silinmeyecek cinsten. Türkiye 1. Amatör Lig ekiplerinden Tunusbağı ve Erenköy Acarspor'un karşı karşıya geldiği maçta çok ilginç bir olay yaşandı. Tunusbağı takımının aktif lisanslı futbolcusu, kendi takımının maçında hakem oldu. ''O nasıl oluyor?'' diye düşünmeye başladıysanız, içeriğimizi okumaya devam edin.

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Tunusbağı ile Erenköy Acar, Türkiye 1. Amatör Lig 8. hafta karşılaşmasında kozlarını paylaştı. 30 Kasım Cumartesi günü saat 12.00'de Selimiye Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Tunusbağı ile Erenköy Acar, Türkiye 1. Amatör Lig 8. hafta karşılaşmasında kozlarını paylaştı. 30 Kasım Cumartesi günü saat 12.00'de Selimiye Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ancak maçın ardından çok büyük bir skandal ortaya çıktı. Maçı yöneten orta hakem Uğur Kam'ın ev sahibi ekip Tunusbağı'nın lisanslı futbolcusu olduğu ortaya çıktı.

Ancak maçın ardından çok büyük bir skandal ortaya çıktı. Maçı yöneten orta hakem Uğur Kam'ın ev sahibi ekip Tunusbağı'nın lisanslı futbolcusu olduğu ortaya çıktı.

Skandalı ortaya çıkaran isim, Erenköy Acar'da yöneticilik yapan ve aynı zamanda Vole'de spor yorumcusu olarak çalışan Serkan Akkoyun oldu. Twitter (X) hesabından skandalı paylaşan Akkoyun, maçın hakemi Uğur Kam'ın lisans bilgilerini paylaşarak itirazda bulunduklarını söyledi👇

Skandalı ortaya çıkaran isim, Erenköy Acar'da yöneticilik yapan ve aynı zamanda Vole'de spor yorumcusu olarak çalışan Serkan Akkoyun oldu. Twitter (X) hesabından skandalı paylaşan Akkoyun, maçın hakemi Uğur Kam'ın lisans bilgilerini paylaşarak itirazda bulunduklarını söyledi👇
twitter.com

''Hakem skandalında yeni boyut!

Geçen hafta amatörde oynadığımız Tunusbağı maçının hakemi Uğur Kam aynı zamanda Tunusbağı’nın lisanslı futbolcusu çıktı. Yani istese bize karşı oynayabilecek biri maçı yönetmiş. Hayatımda böyle skandal görmedim.

Resmi itirazı yaptık bekliyoruz.''

Erenköy Acarspor, kulübün Instagram hesabından bir duyuru yayınlayarak, maçın hakemi Uğur Kam'ın Tunusbağı kulübünün aktif lisanslı futbolcusu olduğunu ve itiraz için başvuru yaptıklarını duyurdu.

Erenköy Acarspor, kulübün Instagram hesabından bir duyuru yayınlayarak, maçın hakemi Uğur Kam'ın Tunusbağı kulübünün aktif lisanslı futbolcusu olduğunu ve itiraz için başvuru yaptıklarını duyurdu.

Belki de Türk futbol tarihinin en büyük hakem skandallarından biri olarak tarihe geçecek olan bu olaya sosyal medyadan da çok sayıda tepki geldi.

Belki de Türk futbol tarihinin en büyük hakem skandallarından biri olarak tarihe geçecek olan bu olaya sosyal medyadan da çok sayıda tepki geldi.
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Serkan Akkoyun'un paylaşımına gelen tepkiler👇

Serkan Akkoyun'un paylaşımına gelen tepkiler👇
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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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