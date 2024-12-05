Türk Futbolunda Bu Da Oldu: Maçı Yöneten Hakem, Ev Sahibi Takımın Futbolcusu Çıktı!

Türk futbolunda bugüne kadar birçok hakem skandalına şahit olduk. Ancak bu seferki skandal, gerçekten uzun süre hafızalardan silinmeyecek cinsten. Türkiye 1. Amatör Lig ekiplerinden Tunusbağı ve Erenköy Acarspor'un karşı karşıya geldiği maçta çok ilginç bir olay yaşandı. Tunusbağı takımının aktif lisanslı futbolcusu, kendi takımının maçında hakem oldu. ''O nasıl oluyor?'' diye düşünmeye başladıysanız, içeriğimizi okumaya devam edin.