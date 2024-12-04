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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Gündeme Bomba Gibi Düşen Çarpıcı Açıklamalar

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Gündeme Bomba Gibi Düşen Çarpıcı Açıklamalar

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
05.12.2024 - 01:13

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, A Spor'a konuk oldu. Canlı yayın konuğu olan Ilıcalı, Galatasaray cephesini hedef alan çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in sözlerine cevap veren Ilıcalı, tekrardan ''yapı'' konusunu da dile getirdi. Kendilerinin adalet, Galatasaray'ın ise ayrıcalık istediğini söyleyen Ilıcalı'nın açıklamaları sosyal medyada da çok konuşuldu.

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, dün akşam A Spor'da yayınlanan Gündem Özel programına katılan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e cevap vermek için A Spor'a konuk oldu.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, dün akşam A Spor'da yayınlanan Gündem Özel programına katılan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e cevap vermek için A Spor'a konuk oldu.

Gündeme dair dikkat çekici açıklamalarda bulunan ve yayının başlarında Eyüpspor maçında hakemin dört fahiş hatası olduğunu dile getiren Ilıcalı, ''Bu hataların ikisi Galatasaray, ikisi de Eyüpspor'un lehine'' dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti👇

Gündeme dair dikkat çekici açıklamalarda bulunan ve yayının başlarında Eyüpspor maçında hakemin dört fahiş hatası olduğunu dile getiren Ilıcalı, ''Bu hataların ikisi Galatasaray, ikisi de Eyüpspor'un lehine'' dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti👇

''Bu maçın sonunda da biliyorsunuz, ortalık ayağa kalktı. Nasıl hakem böyle bir şey yapar diye. Hakem ne yaptı, iki Eyüp lehine hata, iki Galatasaray lehine hata yaptı. Hakemin fahiş hatası dört. Eyüpspor'un aleyhine yapılan hatalar çok net, Galatasaray'ın söyledikleri için de hakemler hemfikir değil. Ben yapı yapı diyorum, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yapı yok, yalı var dedi. Durum bu.'

Ayrıca Ilıcalı, Eyüpspor maçının hakemine itirazlarda bulunan Galatasaray'ın yaptığının tiyatro olduğunu söyledi. Ortada bir sistem olduğunu söyleyen Ilıcalı, bu sistemin ''Galatasaray'ın hakkının yendiğine inandırma sistemi'' olduğunu ifade etti.

Ayrıca Ilıcalı, Eyüpspor maçının hakemine itirazlarda bulunan Galatasaray'ın yaptığının tiyatro olduğunu söyledi. Ortada bir sistem olduğunu söyleyen Ilıcalı, bu sistemin ''Galatasaray'ın hakkının yendiğine inandırma sistemi'' olduğunu ifade etti.

''Galatasaray Kulübü'ne bir tepkim yok, yöneten arkadaşlara tepkimi gösteriyorum.'' diyen Ilıcalı, dönemin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Galatasaray yönetiminin basından gizli bir şekilde Urfa'da bir kundura fabrikasında buluştuklarını iddia ederek şunları söyledi👇

''Galatasaray Kulübü'ne bir tepkim yok, yöneten arkadaşlara tepkimi gösteriyorum.'' diyen Ilıcalı, dönemin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Galatasaray yönetiminin basından gizli bir şekilde Urfa'da bir kundura fabrikasında buluştuklarını iddia ederek şunları söyledi👇

'Dursun Özbek yalılarla ilgili bir şeyden bahsetti. Yalı falan dedi, ne anlıyorsunuz oradan? Ali Koç ile Hacıosmanoğlu yalıda buluştu diye ima ediyor. Olmadı öyle bir şey. Yanlış konuşuyorsunuz Dursun Özbek. Ben soruyorum, Urfa'da kundura fabrikasında basından gizli o dönemin TFF başkanı Büyükekşi'yle buluşma oldu mu, olmadı mı? Ben bunu merak ediyorum. Bu soruya cevap versinler. __'Görüşme olmadı' desinler.

Survivor, bahisten ceza yemiş falan... Buluşma oldu mu, olmadı mı? Yalıda görüşmeler etmeler... Sayın Başkanımız öyle bir görüşme yapmadı. Duyum var, duyum var, gözümle görmedim ama falan vahim duyumlar diyor. Uyduruyorsunuz demiyorum, yanlış duymuşsunuz diyorum.'

İllegal bahis reklamları ve RTÜK'ten aldığı cezaya da değinen Ilıcalı konuyla ilgili düşüncesini şu sözlerle aktardı👇

İllegal bahis reklamları ve RTÜK'ten aldığı cezaya da değinen Ilıcalı konuyla ilgili düşüncesini şu sözlerle aktardı👇

'Benim konuşmamla ilgili şöyle bir cevap veriyor; 'RTÜK'ten ceza yemiş kanalın sahibi...' Resim bıraktım size, lütfen bakar mısınız? Resimde gördüğünüz şey Galatasaray'ın YouTube hesabındaki bir maç görüntüsü. Maçta kenardaki illegal bahis reklamlarını görüyor musunuz? Sayın Başkan, illegal bahis reklamından RTÜK'ten ceza yedi diyor.

Milli maçı yayınladım, tabelada benle alakası olmayan Karadağ Federasyonu'nun sattığı, 1 lira almadığım bir reklam. RTÜK mahkeme değil bir kurul. Çok şikayet olur, biri özellikle çok şikayet ettirir, sizler ceza yiyebilirsiniz. Birçok kez kaldırdığımız ceza oldu. Bir kurul, karar verdi, saygı duyuyorum. Şu an Galatasaray YouTube hesabında duruyor o maç, illegal bahis var.'

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Defalarca maç yayını yaptığını ve bahisle ilgili en ufak bir ilgisi olmadığını belirten Ilıcalı, RTÜK'ün verdiği cezaya itiraz ettiklerini ve adalete güvendiklerini söyledi.

Defalarca maç yayını yaptığını ve bahisle ilgili en ufak bir ilgisi olmadığını belirten Ilıcalı, RTÜK'ün verdiği cezaya itiraz ettiklerini ve adalete güvendiklerini söyledi.

'Ben defalarca maç verdim, hiç böyle bir şey olmadı. Ben adalete güveniyorum. RTÜK'ün cezası var, onun devamında itiraz ettik. Cezanın da düzeleceğine inanıyorum. Ben 1 lira bahisle işim olmadı, illegal iş yapmadım. Karalanıyorum, bol bol gündeme geliyorum, yok şöyle yok böyle abuk sabuk iftiralar. Bunda sorun yok, takıldığımdan değil...'

Galatasaray cephesinde sistemin ''Her resti çekelim, karşı taraf kabul ederse kaçalım.'' şeklinde ilerlediğini söyleyen Ilıcalı, ''Delikanlı gibi çıkın! Siz teklif ettiniz. Er meydanına çıkın! Biz anlaştığımız üzere hakemi getirdik. Kendi itiraz ettiğimiz pozisyonları hakeme vereceğiz, sizin de varsa yollayın. Ama karşı taraftan ses yok!" ifadelerini kullandı.

Galatasaray cephesinde sistemin ''Her resti çekelim, karşı taraf kabul ederse kaçalım.'' şeklinde ilerlediğini söyleyen Ilıcalı, ''Delikanlı gibi çıkın! Siz teklif ettiniz. Er meydanına çıkın! Biz anlaştığımız üzere hakemi getirdik. Kendi itiraz ettiğimiz pozisyonları hakeme vereceğiz, sizin de varsa yollayın. Ama karşı taraftan ses yok!" ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş olan hakem Mark Clattenburg'a maçları seyrettirdiklerini söyleyen Ilıcalı, ''Ortaya çıkan tabloyu görünce İbrahim Hatipoğlu'nun neden kaçtığını gördük'' dedi ve sözlerine şöyle devam etti👇

Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş olan hakem Mark Clattenburg'a maçları seyrettirdiklerini söyleyen Ilıcalı, ''Ortaya çıkan tabloyu görünce İbrahim Hatipoğlu'nun neden kaçtığını gördük'' dedi ve sözlerine şöyle devam etti👇

'Getirdiğimiz hakem Mark Clattenburg. Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş bir hakem. Şampiyonlar Ligi'nde ve Sky Sports'ta hakem yorumcusu olarak çalışıyor, mesleğinde aktif. Maçları seyrettirdik. Tabloyu görünce Hatipoğlu'nun neden kaçtığını gördük. Milli maç arası itibarıyla, bu son kırmızı kartlar yok, birkaç kırmızı kart daha uçtu... Neyse... Galatasaray'a 39 sarı kart yerine 23 sarı kart verilmiş. Tek tek seyrettirdik.

Clattenburg'a tüm pozisyonları seyrettirdik. Toplam 16 tane az sarı kart verilmiş. 3 tane kırmızı kart verilmemiş. Hatırlıyorsunuz, bunları tartışacak durumda değiliz. Alanyaspor maçında 10. dakikada 10 kişi kalmaları gerekiyordu. Beşiktaş maçını biliyorsunuz. Galatasaray'ın 3 golünün iptal edilmesi lazım. Fenerbahçe'nin de 6 penaltısı verilmemiş. Niye kaçtıklarını anlamak istiyorsanız, durum bu!'

Programda kendilerine yapılan ''Yabancı hakem bulalım, iki takımın hatalarını karşılaştıralım'' teklifine de değinen Acun Ilıcalı, Galatasaray yöneticilerinin kaçtığını söyledi.

Programda kendilerine yapılan ''Yabancı hakem bulalım, iki takımın hatalarını karşılaştıralım'' teklifine de değinen Acun Ilıcalı, Galatasaray yöneticilerinin kaçtığını söyledi.

Galatasaray yöneticilerinin teraziden kaçtığını vurgulayan Ilıcalı, sözlerinin devamında şunları söyledi👇

Galatasaray yöneticilerinin teraziden kaçtığını vurgulayan Ilıcalı, sözlerinin devamında şunları söyledi👇

'Biz itiraz ettiğimiz pozisyonları izlettik. Galatasaray'a teklifte bulunduk, itirazınız varsa gönderin dedik. Terazi yok ortada, kaçtılar! Kendileri yapsın bari. İstediğiniz hakem demiştim zaten. Bizdeki durum bu. Sadece Galatasaray - Beşiktaş maçına 8 sarı kartı verilmedi mi, hemfikir değil miyiz, hepsini biliyoruz.

Havadan sarı kart pozisyonları değil. Barış Alper'den başlayıp Davinson'un sadece ilk yarıdan 3 sarı kartı atlanmadı mı? 10 hakemin 10'u 3'ü de sarı kart dedi. İkinci yarı yine biçti.'

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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