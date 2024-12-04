Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Gündeme Bomba Gibi Düşen Çarpıcı Açıklamalar
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Gündeme Bomba Gibi Düşen Çarpıcı Açıklamalar
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, A Spor'a konuk oldu. Canlı yayın konuğu olan Ilıcalı, Galatasaray cephesini hedef alan çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in sözlerine cevap veren Ilıcalı, tekrardan ''yapı'' konusunu da dile getirdi. Kendilerinin adalet, Galatasaray'ın ise ayrıcalık istediğini söyleyen Ilıcalı'nın açıklamaları sosyal medyada da çok konuşuldu.
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, dün akşam A Spor'da yayınlanan Gündem Özel programına katılan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e cevap vermek için A Spor'a konuk oldu.
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Gündeme dair dikkat çekici açıklamalarda bulunan ve yayının başlarında Eyüpspor maçında hakemin dört fahiş hatası olduğunu dile getiren Ilıcalı, ''Bu hataların ikisi Galatasaray, ikisi de Eyüpspor'un lehine'' dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti👇
Ayrıca Ilıcalı, Eyüpspor maçının hakemine itirazlarda bulunan Galatasaray'ın yaptığının tiyatro olduğunu söyledi. Ortada bir sistem olduğunu söyleyen Ilıcalı, bu sistemin ''Galatasaray'ın hakkının yendiğine inandırma sistemi'' olduğunu ifade etti.
''Galatasaray Kulübü'ne bir tepkim yok, yöneten arkadaşlara tepkimi gösteriyorum.'' diyen Ilıcalı, dönemin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Galatasaray yönetiminin basından gizli bir şekilde Urfa'da bir kundura fabrikasında buluştuklarını iddia ederek şunları söyledi👇
İllegal bahis reklamları ve RTÜK'ten aldığı cezaya da değinen Ilıcalı konuyla ilgili düşüncesini şu sözlerle aktardı👇
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Defalarca maç yayını yaptığını ve bahisle ilgili en ufak bir ilgisi olmadığını belirten Ilıcalı, RTÜK'ün verdiği cezaya itiraz ettiklerini ve adalete güvendiklerini söyledi.
Galatasaray cephesinde sistemin ''Her resti çekelim, karşı taraf kabul ederse kaçalım.'' şeklinde ilerlediğini söyleyen Ilıcalı, ''Delikanlı gibi çıkın! Siz teklif ettiniz. Er meydanına çıkın! Biz anlaştığımız üzere hakemi getirdik. Kendi itiraz ettiğimiz pozisyonları hakeme vereceğiz, sizin de varsa yollayın. Ama karşı taraftan ses yok!" ifadelerini kullandı.
Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş olan hakem Mark Clattenburg'a maçları seyrettirdiklerini söyleyen Ilıcalı, ''Ortaya çıkan tabloyu görünce İbrahim Hatipoğlu'nun neden kaçtığını gördük'' dedi ve sözlerine şöyle devam etti👇
Programda kendilerine yapılan ''Yabancı hakem bulalım, iki takımın hatalarını karşılaştıralım'' teklifine de değinen Acun Ilıcalı, Galatasaray yöneticilerinin kaçtığını söyledi.
Galatasaray yöneticilerinin teraziden kaçtığını vurgulayan Ilıcalı, sözlerinin devamında şunları söyledi👇
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