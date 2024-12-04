Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Gündeme Bomba Gibi Düşen Çarpıcı Açıklamalar

'Dursun Özbek yalılarla ilgili bir şeyden bahsetti. Yalı falan dedi, ne anlıyorsunuz oradan? Ali Koç ile Hacıosmanoğlu yalıda buluştu diye ima ediyor. Olmadı öyle bir şey. Yanlış konuşuyorsunuz Dursun Özbek. Ben soruyorum, Urfa'da kundura fabrikasında basından gizli o dönemin TFF başkanı Büyükekşi'yle buluşma oldu mu, olmadı mı? Ben bunu merak ediyorum. Bu soruya cevap versinler. __'Görüşme olmadı' desinler.

Survivor, bahisten ceza yemiş falan... Buluşma oldu mu, olmadı mı? Yalıda görüşmeler etmeler... Sayın Başkanımız öyle bir görüşme yapmadı. Duyum var, duyum var, gözümle görmedim ama falan vahim duyumlar diyor. Uyduruyorsunuz demiyorum, yanlış duymuşsunuz diyorum.'