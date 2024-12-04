onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Mauro Icardi'den Çok Konuşulacak Johnny Depp Paylaşımı: ''Mesele Adımı Temize Çıkarmak Değil...''

Mauro Icardi'den Çok Konuşulacak Johnny Depp Paylaşımı: ''Mesele Adımı Temize Çıkarmak Değil...''

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
04.12.2024 - 22:47

Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı ayrılık süreciyle bir türlü gündemden düşmeyen Mauro Icardi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yine gündem oldu. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı, Amber Heard ile Johnny Depp'in boşanma davasından bir görüntü paylaştı. Icardi'nin Johnny Depp paylaşımı sosyal medyada kısa sürede çok konuşulanlar arasına girdi. Dilerseniz, önce kısaca yaşananları bir hatırlayıp daha sonra Icardi'nin paylaşımına geçelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Wanda Nara'nın Icardi'yi Arjantinli rapçi L-Gante ile aldatması ve ikilinin boşanma sürecine girmesi gündemi uzun süredir meşgul ediyor.

Wanda Nara'nın Icardi'yi Arjantinli rapçi L-Gante ile aldatması ve ikilinin boşanma sürecine girmesi gündemi uzun süredir meşgul ediyor.

Hatırlarsanız Icardi, Wanda Nara'nın kendisini evinde taciz ettiğini iddia etmişti👇

Wanda Nara ise Icardi'nin iddialarını reddetmiş ve Arjantinli yıldıza çeşitli suçlamalar yöneltmişti.

Wanda Nara ise Icardi'nin iddialarını reddetmiş ve Arjantinli yıldıza çeşitli suçlamalar yöneltmişti.

İkilinin yaşadıkları, sosyal medyada ''Yeni bir Amber Heard-Johnny Depp vakası'' diye lanse edilirken, Icardi'den olay bir paylaşım geldi.

İkilinin yaşadıkları, sosyal medyada ''Yeni bir Amber Heard-Johnny Depp vakası'' diye lanse edilirken, Icardi'den olay bir paylaşım geldi.

Arjantinli futbolcu, Johnny Depp'in sözüne atıfta bulunarak şu fotoğrafı paylaştı ve altına da ''Mesele adımı temize çıkarmak değil, bana inanan insanları savunmak." notunu düştü👇

Arjantinli futbolcu, Johnny Depp'in sözüne atıfta bulunarak şu fotoğrafı paylaştı ve altına da ''Mesele adımı temize çıkarmak değil, bana inanan insanları savunmak." notunu düştü👇

Bu gönderinin üzerine bir de hikaye paylaşımı yapan Icardi, Johnny Depp'in Amber Heard ile boşanma davasından şu görüntüyü paylaştı👇

Bu gönderinin üzerine bir de hikaye paylaşımı yapan Icardi, Johnny Depp'in Amber Heard ile boşanma davasından şu görüntüyü paylaştı👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Icardi'nin bu paylaşımına sosyal medyadan çok sayıda yorum geldi👇

Icardi'nin bu paylaşımına sosyal medyadan çok sayıda yorum geldi👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bunlara da göz atın:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın