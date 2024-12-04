Mauro Icardi'den Çok Konuşulacak Johnny Depp Paylaşımı: ''Mesele Adımı Temize Çıkarmak Değil...''
Mauro Icardi'den Çok Konuşulacak Johnny Depp Paylaşımı: ''Mesele Adımı Temize Çıkarmak Değil...''
Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı ayrılık süreciyle bir türlü gündemden düşmeyen Mauro Icardi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yine gündem oldu. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı, Amber Heard ile Johnny Depp'in boşanma davasından bir görüntü paylaştı. Icardi'nin Johnny Depp paylaşımı sosyal medyada kısa sürede çok konuşulanlar arasına girdi. Dilerseniz, önce kısaca yaşananları bir hatırlayıp daha sonra Icardi'nin paylaşımına geçelim.
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Wanda Nara'nın Icardi'yi Arjantinli rapçi L-Gante ile aldatması ve ikilinin boşanma sürecine girmesi gündemi uzun süredir meşgul ediyor.
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Wanda Nara ise Icardi'nin iddialarını reddetmiş ve Arjantinli yıldıza çeşitli suçlamalar yöneltmişti.
İkilinin yaşadıkları, sosyal medyada ''Yeni bir Amber Heard-Johnny Depp vakası'' diye lanse edilirken, Icardi'den olay bir paylaşım geldi.
Arjantinli futbolcu, Johnny Depp'in sözüne atıfta bulunarak şu fotoğrafı paylaştı ve altına da ''Mesele adımı temize çıkarmak değil, bana inanan insanları savunmak." notunu düştü👇
Bu gönderinin üzerine bir de hikaye paylaşımı yapan Icardi, Johnny Depp'in Amber Heard ile boşanma davasından şu görüntüyü paylaştı👇
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Icardi'nin bu paylaşımına sosyal medyadan çok sayıda yorum geldi👇
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