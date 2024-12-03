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Icardi'den Wanda Nara Hakkında Şaşırtan Açıklama: "Bana Yıllarca Fiziksel ve Dijital Şiddet Uyguladı"

Icardi'den Wanda Nara Hakkında Şaşırtan Açıklama: "Bana Yıllarca Fiziksel ve Dijital Şiddet Uyguladı"

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
03.12.2024 - 14:25

Son günlerde magazin gündemini çalkalayan konulardan bir tanesi de sarsıntıların bir türlü durulmadığı Icardi ve Wanda Nara ilişkisi biliyorsunuz ki. Wanda Nara'nın L-Gante ile samimi görüntüleri ve ilişkisini ilan etmesi, Icardi'nin sakatlığı, boşanma aşamasına geçilmesi ve taciz iddiaları derken bu ilişkinin içerisinden çıkmak imkansız hale geldi. Genelde açıklamaları Wanda Nara yaparken bu kez Icardi Arjantin basınına konuştu.

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Son birkaç aydır magazin gündeminin zirvesinde Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi'nin biricik eşi Wanda Nara ile arasında yaşananlar var biliyorsunuz ki.

Son birkaç aydır magazin gündeminin zirvesinde Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi'nin biricik eşi Wanda Nara ile arasında yaşananlar var biliyorsunuz ki.

Wanda Nara'nın ihaneti, rapçi L-Gante ile olan ilişkisini ilan etmesi, taciz iddiaları, silah suçlaması derken ikilinin arasında yaşananları anlamak neredeyse imkansız hale geldi.

Wanda Nara'nın ihaneti, rapçi L-Gante ile olan ilişkisini ilan etmesi, taciz iddiaları, silah suçlaması derken ikilinin arasında yaşananları anlamak neredeyse imkansız hale geldi.

Her gün farklı bir gelişmenin yaşandığı Icardi ve Wanda Nara ilişkisinde bu kez içini dökerek açıklamalarda bulunan isim Icardi oldu.

Her gün farklı bir gelişmenin yaşandığı Icardi ve Wanda Nara ilişkisinde bu kez içini dökerek açıklamalarda bulunan isim Icardi oldu.

Arjantin basınına açıklamalarda bulunan Icardi, "Wanda bana yıllarca fiziksel şiddet uyguladı, ayrıca dijital şiddet uyguladı ve bu da bana birçok ekonomik sorun getirdi. Ben kızlara bakıyordum ve o da L-Gante ile ikili bir hayat yaşamaya devam ediyordu." dedi.

Arjantin basınına açıklamalarda bulunan Icardi, "Wanda bana yıllarca fiziksel şiddet uyguladı, ayrıca dijital şiddet uyguladı ve bu da bana birçok ekonomik sorun getirdi. Ben kızlara bakıyordum ve o da L-Gante ile ikili bir hayat yaşamaya devam ediyordu." dedi.

"Wanda uzun bir süre boyunca bana China ile yolunun kesişmesi ya da benim China ile yolumun kesişmesi halinde kendini öldüreceğini ima etti. Elimde kanıtlar var, her şeyi mahkemeye sundum" diyen Icardi, Wanda Nara'nın kendisinin banka hesaplarını kullanarak ödemeler yaptığını da belirtti.

"Wanda uzun bir süre boyunca bana China ile yolunun kesişmesi ya da benim China ile yolumun kesişmesi halinde kendini öldüreceğini ima etti. Elimde kanıtlar var, her şeyi mahkemeye sundum" diyen Icardi, Wanda Nara'nın kendisinin banka hesaplarını kullanarak ödemeler yaptığını da belirtti.
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Wanda Nara hakkında "Kötü muamelesiyle, sosyal medya hesaplarım ve telefonum aracılığıyla her şeyi kontrol etmek isteyen bu şiddetli tavırlarıyla bana çok para kaybettirdi." açıklamalarında bulunan Icardi, sözlerine şu şekilde devam etti:

Wanda Nara hakkında "Kötü muamelesiyle, sosyal medya hesaplarım ve telefonum aracılığıyla her şeyi kontrol etmek isteyen bu şiddetli tavırlarıyla bana çok para kaybettirdi." açıklamalarında bulunan Icardi, sözlerine şu şekilde devam etti:

'Hayatım boyunca seni hiç aldatmadım. Mahkemede kanıtlamak zorunda kalacağınız bir şey uydurdunuz. İftira atıyor, karalıyorsun. Sen mükemmel bir oyuncusun. Maskeni düşürdün. Eski sohbetleri, yeniymiş gibi gösterdin. Adalet sistemi, yapay zeka ile yazılmış sohbetleri ve ses kayıtlarını değil, gerçek kanıtları uzman onayıyla değerlendirdiğinde ne yapacağını göreceğiz. Benim önceliğim kızlarım ve bu sakatlığı atlatıp Galatasaray formasıyla sahalara geri dönmek.'

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Beyza İçgöz
Beyza İçgöz
Magazin Editörü
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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