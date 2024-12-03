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GQ Men Of The Year 2024 Ödül Törenine Katılan Burak Deniz'in Sleek Bun'ı Andıran Saç Tarzı Dillere Fena Düştü!

GQ Men Of The Year 2024 Ödül Törenine Katılan Burak Deniz'in Sleek Bun'ı Andıran Saç Tarzı Dillere Fena Düştü!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
03.12.2024 - 11:30

Dün akşam düzenlenen GQ Men Of The Year 2024 gecesine katılan ünlü isimlerden bir tanesi de şimdilerde Su Burcu Yazgı Coşkun ile birlikte Bir Gece Masalı dizisinde boy gösteren Burak Deniz oldu. Deniz'in şimdilerde oldukça popüler olan Sleek Bun'ı andıran saç stili sosyal medya kullanıcılarından geçer not alamadı. Deniz'in saç stili dillere fena düştü.

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Şimdilerde Su Burcu Yazgı Coşkun ile birlikte Bir Gece Masalı dizisinde boy gösteren Burak Deniz'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Şimdilerde Su Burcu Yazgı Coşkun ile birlikte Bir Gece Masalı dizisinde boy gösteren Burak Deniz'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Oyunculuğuyla alkış toplayan Burak Deniz, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımları ile de sık sık konuşuluyor biliyorsunuz ki.

Oyunculuğuyla alkış toplayan Burak Deniz, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımları ile de sık sık konuşuluyor biliyorsunuz ki.

Dün akşam düzenlenen GQ Men Of The Year 2024 gecesine katılan isimlerden biri olan Burak Deniz, bu kez de tarzı ile gündeme geldi.

Dün akşam düzenlenen GQ Men Of The Year 2024 gecesine katılan isimlerden biri olan Burak Deniz, bu kez de tarzı ile gündeme geldi.

Deniz'in şimdilerde oldukça popüler olan Sleek Bun'ı andıran saç stili sosyal medya kullanıcılarından geçer not alamadığı gibi kullanıcıların diline düşmekten de kurtulamadı!

Deniz'in şimdilerde oldukça popüler olan Sleek Bun'ı andıran saç stili sosyal medya kullanıcılarından geçer not alamadığı gibi kullanıcıların diline düşmekten de kurtulamadı!

Gelin Deniz'in imajına kim ne demiş birlikte bakalım 👇🏻

Gelin Deniz'in imajına kim ne demiş birlikte bakalım 👇🏻
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Beyza İçgöz
Beyza İçgöz
Magazin Editörü
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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