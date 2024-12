GQ Men Of The Year 2024 Ödül Törenine Katılan Burak Deniz'in Sleek Bun'ı Andıran Saç Tarzı Dillere Fena Düştü!

Dün akşam düzenlenen GQ Men Of The Year 2024 gecesine katılan ünlü isimlerden bir tanesi de şimdilerde Su Burcu Yazgı Coşkun ile birlikte Bir Gece Masalı dizisinde boy gösteren Burak Deniz oldu. Deniz'in şimdilerde oldukça popüler olan Sleek Bun'ı andıran saç stili sosyal medya kullanıcılarından geçer not alamadı. Deniz'in saç stili dillere fena düştü.