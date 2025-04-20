Sağlık Bakanlığı’ndan Yeni Düzenleme: Özel Hastanelerde Planlı Sezaryen Doğum Yasaklandı
Süper Lig’de futbolcuların normal doğrumu teşvik eden pankartla maça çıkması çok konuşulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı açıklamada pankartın doğru olduğunu söylemiş ve “Kadınları rencide edecek hiçbir durum yok” ifadelerini kullanmıştı.
Sağlık Bakanlığı da normal doğum için harekete geçti. Bakanlığın yeni yönetmeliğinde, özel tıp merkezlerinde tıbbi gerekçe olmadan planlı sezaryen doğumlar yasaklandı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye’nin son haftalardaki yoğun gündeminde öne çıkan konulardan biri de normal veya sezaryen doğum oldu.
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Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı da sezaryen doğumu yasakladı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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