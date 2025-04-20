onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Sağlık Bakanlığı’ndan Yeni Düzenleme: Özel Hastanelerde Planlı Sezaryen Doğum Yasaklandı

Sağlık Bakanlığı’ndan Yeni Düzenleme: Özel Hastanelerde Planlı Sezaryen Doğum Yasaklandı

Sağlık Bakanlığı
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.04.2025 - 10:00

Süper Lig’de futbolcuların normal doğrumu teşvik eden pankartla maça çıkması çok konuşulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı açıklamada pankartın doğru olduğunu söylemiş ve “Kadınları rencide edecek hiçbir durum yok” ifadelerini kullanmıştı.

Sağlık Bakanlığı da normal doğum için harekete geçti. Bakanlığın yeni yönetmeliğinde, özel tıp merkezlerinde tıbbi gerekçe olmadan planlı sezaryen doğumlar yasaklandı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’nin son haftalardaki yoğun gündeminde öne çıkan konulardan biri de normal veya sezaryen doğum oldu.

Türkiye’nin son haftalardaki yoğun gündeminde öne çıkan konulardan biri de normal veya sezaryen doğum oldu.

Süper Lig’de futbolcular maça normal doğumu teşvik eden pankartla çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise tepkilere cevap verdi.

Erdoğan açıklamasında, 'Bakanlığımızın normal doğumu teşvik etmesi, sizi niçin bu kadar rahatsız ediyor?' ifadelerini kullandı.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı da sezaryen doğumu yasakladı.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı da sezaryen doğumu yasakladı.

Resmî Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle tıp merkezleri, poliklinikler, muayenehaneler ve tüm özel sağlık kuruluşlarındaki sağlık hizmetleri konusunda teferruatlı düzenlemelere gidildi. 

Yeni düzenleme ile tıp merkezinde planlı sezaryen yapılamayacak.

Normal doğum yaptırılmak istenmesi hâlinde doğum ünitesi yapılması mecburi olacak. 

Ameliyathanesi bulunmayan tıp merkezinde doğum ünitesi kurulmasına izin verilmeyecek. 

Kaynak

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
79
30
5
3
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın