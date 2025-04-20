Sağlık Bakanlığı’ndan Yeni Düzenleme: Özel Hastanelerde Planlı Sezaryen Doğum Yasaklandı

Süper Lig’de futbolcuların normal doğrumu teşvik eden pankartla maça çıkması çok konuşulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı açıklamada pankartın doğru olduğunu söylemiş ve “Kadınları rencide edecek hiçbir durum yok” ifadelerini kullanmıştı.

Sağlık Bakanlığı da normal doğum için harekete geçti. Bakanlığın yeni yönetmeliğinde, özel tıp merkezlerinde tıbbi gerekçe olmadan planlı sezaryen doğumlar yasaklandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi