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Süper Lig Maçlarındaki "Normal Doğum" Pankartı Tepkilere Neden Oldu

Süper Lig Maçlarındaki "Normal Doğum" Pankartı Tepkilere Neden Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.04.2025 - 22:54

Süper Lig'de bu hafta birçok takım Sağlık Bakanlığı'nın verdiği pankartla maçlara çıktı. Futbol kulüplerinin özellikle son dönemde yaşanan toplumsal olaylara sessiz kalmasının ardından böyle bir 'akıl verme' ile taraftarların karşısına çıkması büyük tepki çekti. 

Kadınlar bedenleri üzerinde erkeklerin yaptığı bu yorumlara sert tepkiler gösterirken, futbolsever erkekler de yaşanan durumun absürtlüğüne değindi.

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Sağlık Bakanlığı ve futbol kulüpleri tartışmalı bir pankartla sahaya çıktı.

Sağlık Bakanlığı ve futbol kulüpleri tartışmalı bir pankartla sahaya çıktı.

Kamuoyu tarafından tartışmalı bulunan ve kamu spotlarıyla destekelenen 'Doğal Olan Normal Doğum' kampanyası bu kez yeşil sahalarada karşımıza çıktı. 

'Erkek' futbolcular kadınlara normal doğum yapmalarını tavsiye edince sosyal medyada tepkiler de gecikmedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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