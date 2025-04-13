Süper Lig Maçlarındaki "Normal Doğum" Pankartı Tepkilere Neden Oldu

Süper Lig'de bu hafta birçok takım Sağlık Bakanlığı'nın verdiği pankartla maçlara çıktı. Futbol kulüplerinin özellikle son dönemde yaşanan toplumsal olaylara sessiz kalmasının ardından böyle bir 'akıl verme' ile taraftarların karşısına çıkması büyük tepki çekti.

Kadınlar bedenleri üzerinde erkeklerin yaptığı bu yorumlara sert tepkiler gösterirken, futbolsever erkekler de yaşanan durumun absürtlüğüne değindi.